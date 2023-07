Više osoba uhićeno je u akciji USKOK-a i policije, a među njima su Predrag Dragičević, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu i Darko Puljašić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege.

13:40

Odvjetnik bivšeg požeškog gradonačelnika Hrvoje Krivić kazao nam je kako Puljašića trenutno dovode u USKOK-ov ured u Osijek na ispitivanje.

"Mene je on nazvao ujutro i angažirao me. USKOK ga prevozi na ispitivanje u Osijek", kazao nam je Krivić i dodao kako i on čega da stigne u Osijek.

Kazao nam je također da ga se sumnjiči za davanje mita.

11:25

Imamo snimku kako odvode Dragičevića nakon što su mu u ranim jutarnjim satima policija i USKOK pokucali na vrata. Pogledajte je OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

9:55

Stigla priopćenja iz policije i USKOK-a koji su potvrdili uhićenja. Navode kako su nakon kriminalističkog uhićenja uhićene, dvije osobe za koje se sumnja na korupciju.

Budući da jedna od uhićenih osoba radi u sudstvu, od Državnog je sudbenog vijeća zatraženo skidanje imuniteta što je DSV i odobrio, priopćili su iz USKOK-a.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

9.41

Tko je uhićeni Puljašić? Bivši HDZ-ov saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Požege kod kojeg su Plenkovićevi "radari", priznao je svojedobno, zakazali. Više o Puljašiću pročitajte OVDJE.

7.43

Navodno je akcija pokrenuta zbog primanja i davanja mita te pogodovanja oko zapošljavanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornik Županijskog suda Nenad Vlašić potvrdio nam je uhićenje sudca Predraga Dragičevića.

Iz glasnogovorništva požeško-slavonske policijske uprave kažu kako nemaju više informacija o još jednom u nizu uhićenja za mito i korupciju te su nas uputili USKOK-u za detalje.

O uhićenjima na području Slavonije DORH se još ne oglašava.

Puljašić je bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege koji je u veljači ove godine nepravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, a od izrečene kazne, godinu dana mora provesti i zatvoru. Teretio se za krivotvorenje isprave vezano za početak radova na dogradnji dvorane Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi, projektu ukupne vrijednosti 12,7 milijuna kuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro više...

POGLEDAJTE I OVO S njom idemo kod doktora, na prijemne pa čak i sudove. Rješava probleme, uništava društvo. Direkt o famoznoj plavoj koverti