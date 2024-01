Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg policajca Branka Mamića zbog teškog ubojstva Trogiranina.

On je u njega 29. lipnja prošle godine ispalio tri hica iz pištolja dok je sjedio u automobilu. Dva su ga pogodila u glavu, jedan u ruku.

Dalmatinski portal prenosi optužnicu DORH-a:

"Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je Mamić djelo počinio neubrojiv u stanju teškog kroničnog psihotičnog perzistentnog sumanutog poremećaja s dominantno prisutnim idejama ljubomore zbog čega nije mogao shvatiti značenje svog postupanja, niti vladati svojom voljom.

Početkom prosinca 2022. temeljem poruka koje su razmijenili njegova supruga i susjed stvorio je fikciju da su u vezi, da ga ona vara i da je on uzrok raspada njihovog braka. To je kod okrivljenog izazvalo nekontroliranu ljubomoru, bijes i prezir prema oštećenom pa je vođen nagonima i strastima neutemeljeno u više navrata fizički i verbalno nasrtao na njega i suprugu.

Nije se obazirao na uvjeravanja u suprotno, odbijao je pomoć i prepustio se ljubomornim strastima i nagonima te je odlučio kazniti i osvetiti se oštećenom. Nasrnuo je na njega ispred dućana. Govorio mu je zašto izlazi s njegovom ženom, hvatao ga je i vukao za majicu. Nekoliko puta ga je udario šakom u glavu i razbio mu usnu.

Dvojica su ga odvukli od oštećenog, no on je tada izvadio pištolj, došao do vozila oštećenog te je kroz podignuto staklo na vratima vozača u pravu njegove glave ispalio najmanje tri hica.

Jedan metak pogodio ga je u nadlakticu, a dva metka u glavu. Smrtna posljedica je slučajno izostala. Mamić je potom pobjegao u terencu BMW, dok je oštećeni prebačen u bolnicu. Na liječenju je proveo više od mjesec dana, a i danas trpi teške posljedice ranjavanja.

S obzirom na to da je ustanovljeno da je okrivljeni neubrojiv, tužilaštvo je predložilo da sud nakon provedene rasprave utvrdi da je Mamić počinio djelo neubrojiv i da mu odredi prisilan smještaj u psihijatrijsku ustanovu, gdje se i trenutno nalazi.

Mamić se na ispitivanju u policiji i Državnom odvjetništvu branio šutnjom, no iskaze su dali oštećeni i članovi obitelji okrivljenog koji su kazivali o njegovom ponašanju uoči pokušaja ubojstva u Trogiru.

Zbog čak sedam kaznenih djela na štetu žene i djece Mamić je inače prva četiri mjeseca prošle godine proveo u pritvoru. Osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu, a na čovjeka je zapucao nepuna dva mjeseca nakon što su ga pustili na slobodu. Razlog je bio isti. Suprugu je optuživao za nevjeru, tom prilikom je na nju nasrnuo i fizički, prijetio je da će pobiti nju i djecu. Na kraju je ispalio hitac u zid.

Tužilaštvo se odlučilo za tzv. kvalifikatorni oblik djela, odnosno, pokušaj teškog ubojstva, i to zbog motiva ljubomore kao niske pobude zbog koje se kod okrivljenog razvio snažan osjećaj povrijeđenosti, prezira i osvete prema žrtvi, što je dovelo do planiranog i promišljenog ubojstva.

Ne radi se o afektu ljubomore, već o upornom, bezobzirnom zadovoljenju vlastitih ljubomornih poriva koje okrivljenik nije ograničavao, već se odbijajući uvjeravanja i pomoć članova obitelji prepustio strastima i nagonima dopuštajući da ga oni vode, sebično stavljajući svoj osjećaj povrijeđenosti ispred ljudskog života, što je protivno svim opće prihvaćenim moralnim i socijalno-etičkim vrijednostima te nadilazi niskost pobuda koje prate svako ubojstvo i izaziva moralnu osudu i gnušanje, navodi se u optužnici.

Ništa nije promijenila ni presuda, kao ni četiri mjeseca pritvora. Mamić je nastavio po svom, zadovoljavajući bezobzirno svoje vlastite porive, što potvrđuju i oproštajna pisma koja je ostavio djeci i supruzi u kojima i dalje ustrajava u svojim fikcijama.

Kombinirano psihijatrijsko i psihološko vještačenje potvrdilo je da je motiv pucanja u oštećenog posljedica duboko fiksiranih psihopatoloških doživljaja u sklopu perzistentnog sumanutog poremećaja, odnosno, neosnovane ljubomore, uslijed kojeg je djelo počinio u stanju neubrojivosti, navodi optužnica.

