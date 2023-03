Bjegunac s Rebra: 'Progutao sam žilete da bih završio u bolnici. U zatvor više ne idem. Nevin sam'

" Dan prije bijega uhitili su me u Varaždinu s 3.8 promila u autu. Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim", ispričao je bjegunac s Rebra kojeg lovi zagrebačka policija, pišu 24sata

Rekao je da se zove Srđan Martinović i da je pobjegao iz bolnice na zagrebačkom Rebru gdje su ga čuvali interventni policajci.

"Nemam veze sa Srđanom Mlađanom. Neću se predati", kazao je.

U zatvor mu se, ističe, ne ide nikad više.

"Izašao sam prije tri mjeseca na slobodu. Odslužio sam pet godina zbog pljački. Ne bih išao više u zatvor taman da me netko ubija" rekao nam je bjegunac kojeg su zagrebački policajci uhitili u srijedu. No on je progutao žilete i završio na Rebru. Dan kasnije im je pobjegao je iz bolnice.

No, dok je bio u bolnici nastala je panika jer se počelo pričati među pacijentima da je riječ o trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu.

"Sa Srđanom Mlađanom nemam veze i nije bilo nikakve panike u bolnici. Iskoristio sam trenutak kad policajci nisu bili u sobi i pobjegao sam. Sve za što me terete je laž", kazao je bjegunac te istaknuo kako je sve je namješteno, a da je on nevin.