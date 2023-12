incident kod rakovice Blicao trubio, a ona je i dalje sporo vozila: Pokazala mu srednji prst. A onda je on zaustavio i ošamario

Foto: Marijan Susenj/Pixsell

Žena je vozaču kamiona pokazala srednji prst jer joj je trubio i palio duga svjetla zbog njezine prespore vožnje. To ga je još više razbjesnilo pa ju je prestigao i stao ispred nje te ju prvo verbalno napao te navodno i fizički. Ona tvrdi da ju je ošamario, dok on kako to nije istina