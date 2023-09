Božinović o incidentu u pograničnom području: 'Primjećujemo nervozu među migrantima u BiH kraj granice'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su policijski službenici koji rade na zaštiti granice čuli pucnjeve u srijedu pucnjave koji su došli iz smjera BiH.

"Provodi se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo jesu li policijski službenici bili ugroženi. Najvažnije je da nitko nije ozlijeđen ni ranjen", rekao je. Naveo je da je već nekoliko tjedana pojačan pritisak na granice.

"I to do strane ilegalnih migranata, ljudi koji na nezakonit način žele ući u Hrvatsku. Zato je hrvatska policija aktivna od one velike migrantske krize 2015. i 2016. te zapravo nije prošao dan, pogotovo u mandatu ove Vlade, kad hrvatska policija nije bila aktivna u zaštiti i sprečavanju ilegalnih ulazaka", rekao je ministar.

Podsjetio je da je prije 10 dana sam u Karlovcu rekao da je i noć prije policija spriječila 600 da ilegalno uđu u Hrvatsku.

"To se događa na dnevnoj bazi. U ovom konkretnom slučaju jučer radilo se o odvraćanju skupine s više od 30 migranata. Spriječeni su u tome. Je li netko iz te skupine bio nezadovoljan? Mi primjećujemo nervozu s BiH strane granice u migrantskoj populaciji. Mi već sad imamo uhićenih više od 875 krijumčara. Je li to možda sukob migrantske populacije i krijumčara koji očito ne uspijevaju ostvariti ono za što su im obećani novci? Radit ćemo na rasvjetljavanju ovog", rekao je Božinović.

Rekao je da je očevid izvršen sinoć ali nisu pronađeni materijalni tragovi. Naveo je da je bitno da je hrvatska policija tamo gdje treba biti, da radi svoj posao, a to je prije svega sigurnost ljudi u tom području, a onda i u cijeloj Hrvatskoj.

Nije mogao potvrditi je li to bio i kakav sukob, da je istraživanje u tijeku.

Policija je već jučer stupila u kontakt s kolegama u BiH. Prema preliminarnim informacijama koje su dali nemaju zabilježen slučaj da su nešto čuli ili primijetili. "Moguće da nisu bili na tom području. Nije isti angažman n kad govorimo o zaštiti granice s hrvatske i BiH strane. To vam je i poznato", rekao je ministar.

Na pitanje novinara, hoće li se povećavati broj policajaca s obzirom na incident, pa i hoće li se policija dodatno naoružavati, Božinović je odgovorio: "Kad govorimo o brojčanom stanju, naoružanju i uvježbanosti policijskih službenika, mi smo jedna od najjačih policija u Europi, spremni odgovoriti na sve izazove u zaštiti sigurnosti građana i policija to radi."

Najavio je da će o svemu razgovarati idući tjedan u Bruxellesu na Vijeću za unutarnje poslove.

Na Lampeduzi sada ima za trećinu više migranata nego domicilnog stanovništva. To se u Hrvatskoj dogoditi neće. U ovakvim situacijama ne možemo isključiti mogućnost incidenata, zato taj posao i radimo.

O Sloveniji je rekao da dvije strane surađuju, da postoje planske zajedničke ophodnje. "I mene je zvao slovenski ministar i jasno mu je s čime se suočava hrvatska strana. Do prije tjedan dana, od početka godine, mi se suočavamo sa 32.000 migranata koje je hrvatska policija spriječila iz Hrvatske da uđu u Sloveniju", rekao je.

