Bruno Bandalo poznat po slavlju Milanovićeve pobjede pao s 45 kg droge

Prošlog četvrtka na autocesti u Karlovcu s više od 45 kilograma droge uhvaćen 47-godišnji Sinjanin Bruno Bandalo.

Droga je bila upakirana u PVC vrećice, a potom posložena u kartonske kutije koje su zauzele cijeli prtljažnik i mjesto za stražnja dva sjedala. Brunu su iznenada zaustavili policijski službenici Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice.

Odmah su posumnjali u sadržaj Bruninih kutija, pa su pozvali svoje karlovačke kolege da preuzmu postupanje i provedu kriminalističko istraživanje. Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Karlovcu obavljen je pregled vozila te je u putničkom i prtljažnom prostoru u devet kartonskih kutija pronađeno 45,7 kg cannabis marihuana.

Muškarca se osumnjičilo da je drogu neovlašteno posjedovao te da je bila namijenjena daljnjoj neovlaštenoj prodaji, predan je pritvorskom nadzorniku, a onda ispitan na karlovačkom tužiteljstvu. Na njihov prijedlog sudac istrage odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Vrijednost droge koji je prevozio na crnom bi tržištu mogla biti između 200.000 i 250.000 eura

Jutarnji list javlja kako je Bruno Bandalo dobro znan u rodnom Sinju, i to kao veseljak, te su svi šokirani situacijom u kojoj se našao.

"Eto, jutros sam čuo i uopće ne mogu vjerovati. Bruno diler? Ma kakvi. On je od onih što dan provode u kafiću i pred trgovinom uz pivo sa svojom ekipom. Koliko znam, nikada ništa nije posebno radio, a bome tako je i živio - skromno i od danas do sutra. Nije se ni po čemu isticao i nije živio iznad svojih mogućnosti. Ovo mi je potpuno nevjerojatno, prije bih rekao da je za nekoga išao to odraditi za neku sitnu lovu, pa nadrapao", rekao je dobar Brunin poznanik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bandalo je poznat i po tome što je u ludoj noći kada je predsjednik Republike postao Zoran Milanović pjevao, veselio se i nazdravljao, ponesen slavljem, gurao se da ga uhvati kamera u veselju.

Predsjednik sinjskog SDP-a Nikola Vučković također je čuo što se dogodilo njegovom sumještaninu, no demantirao je da je on član SDP-a ili dio predsjednikova sinjskog stožera."Ma on je kao i desetak drugih navratio na besplatnu hranu i piće, znate kako je to kada se slavi. Inače, nema baš ništa s nama", rekao je SDP-ovac Vučković.