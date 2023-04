Đigi iz Vareša osuđen na zatvor jer je Skeju i zeta oštetio za 14 tisuća eura. 'Čuli smo da je u Nizozemskoj'

Dario Baštinac (47), poznat kao Đigi iz Vareša, nepravomoćno je osuđen na zatvorsku kaznu zbog prevare "Alas za dom" prije 15 godina za gotovo 14 tisuća eura.

Kao vlasnik obrta za građevinarstvo "Digi-Bau", Baštinac je lažno prikazao da će izdati bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja plaćanja, kako bi od Marka Skeje, koji je u međuvremenu firmu ugasio, nositelja titule najpoznatijeg brka u Hrvata i zapovjednika HOS-ove bojne "Rafael vitez Boban" te svojedobnog predsjednika splitsko-dalmatinskog HČSP-a preuzeo beton u vrijednosti od 103.962 kune, piše Slobodna Dalmacija.

Platio je samo dio betona, točnije 32.229,35 kuna još u prosincu 2008., a nakon toga je prestao s plaćanjem.

Splitsko općinsko državno odvjetništvo optužnicu protiv Baštinca podiglo je još krajem kolovoza 2014., a Baštinac je sve vrijeme uspješno izbjegavao suđenje i nije dao svoje očitovanje kao okrivljenik.

Skejin zet, Božo Trogrlić, bio je zadužen za preuzimanje i isporuku narudžbi te je na suđenju izjavio da je poduzeo sve kako bi se ovakvo što spriječilo.

"Činjenica koliko smo bili oprezni i spriječili daljnju prevaru je to što smo vrlo brzo reagirali shvativši da Dario ne plaća i stalno odgađa isplatu, pa smo prestali s isporukom betona. Pokušali smo s njim dogovoriti kompenzaciju ili cesiju, na što je on pristajao sve dok se nije prestao javljati na telefon, a onda smo aktivirali zadužnicu i shvatili da smo 17. po redu, kao i da je njegov dug ogroman i zadužnica nenaplativa. Postupio sam po pravilima tvrtke, na Fini sam provjerio stanje računa firme Darija Baštinca te sam zatražio ovu zadužnicu koja ničemu nije mogla poslužiti. Do njega nikada nismo uspjeli doći. Čuli smo da je u Nizozemskoj, ali to nije potvrđeno i sigurno, a s obzirom na iznos duga koji je napravio, ako je i živ, teško je povjerovati da će se pojaviti. Skejo je s tim upoznat na način da smo jednom mjesečno imali skupštinu na kojoj bismo iznijeli sve što je dio tog mjeseca te sam ja izvijestio o ovom neplaćanju i prekidu isporuke", istaknuo je još Skejin zet na suđenju još u prosincu 2022.