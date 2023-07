Dječak imao noćne more zbog 'zastrašujućeg iskustva' na letu za Zadar. Ryanair mu sada mora masno platiti

Popularna irska niskobudžetna aviokompnaija Ryanair mora dječaku isplatiti 8 500 funti zbog "zatrašujućeg iskustva" koje je doživio na letu iz Irske u Hrvatsku prije nekoliko godina, piše Mirror.

Stefan Kokić koji je u to vrijeme bio jedanaestogodišnjak ukrcao se sa svojom obitelji na let iz Dublina za Zadar u srpnju 2018. godine. Tijekom leta u zrakoplovu je došlo do naglog pada tlaka u kabini te je morao hitno sletiti u frankfurtsku zračnu luku.

Stefan i njegovi roditelji nakon toga su nastavili put prema svom krajnjem odredištu. Dječak je nakon leta imao noćne more i glavobolje, a naknadno mu je dijagnosticiran stres kao posljedica incidenta na tom letu.

"Stefan je svjedočio nedvojbeno zastrašujućem događaju", istaknuo je odvjetnik sada već 17-godišnjeg tinejdžera. Njegova je obitelj dodala da je bio emocionalno uznemiren nakon svega, ali da se dobro nosio s cijelim događajem.

Dječak je aviokompaniju tužio preko svoje majke, a tijekom suđenja se saznalo da je dva puta posjetio svog liječnika opće prakse.

Sudac je naposljetku prihvatio nagodbu Ryanaira vrijednu 10 000 eura.

