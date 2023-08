Nakon što je u blizini Šolte u moru pronađen dupin za kojeg se sumnja da je ubijen, najavljena je obdukcija koja bi trebala biti obavljena u ponedjeljak, potvrdili su iz Ministarstva gospodarstva za Danas.hr.

Obdukciju će voditi Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo koje će ovisno o rezultatima u cijelu priču uključiti i sve nadležne institucije.

Oko ovog slučaja do sada je bila uključena služba 112, splitska policija, komunalna služba Basilija sa Šolte, kompanija Agroproteinka te stručnjaci s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa Zavodom Ministarstva.

"U tijeku je preuzimanje lešine od strane Agroproteinke te prijevoz lešine na Veterinarski fakultet", dodali su iz Ministarstva.

Podsjetili su da je dobri dupin, ujedno i najčešća vrsta dupina u Jadranskom moru, strogo zaštićena. Zaštićene su i ostale vrste dupina i kitova koji se prirodnim putem pojave u Jadranu te je njihovo namjerno ubijanje ili hvatanje strogo zabranjeno.

"U slučaju namjernog ubijanja radi se o prekršaju za koji je Zakonom o zaštiti prirode propisana novčana kazna u iznosu od 3310,00 do 26.540,00 eura za pravnu osobu te 920,00 do 3980,00 eura za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i 1320 do 5300 eura za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako su prekršaj počinile u vezi obavljanja svog obrta ili druge samostalne djelatnosti", ističu.

Za leš dupina koji je pronađen u moru sumnja se da je usmrćen iz vatrenog oružja.

Profesor Tomislav Gomerčić sa Zavoda za veterinarsku biologiju na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu ranije je poručio da je dupin mogao biti ustrijeljen, ali i ne mora značiti da je tako uginuo. "Teško je ovako govoriti, ali znaju takve rane nastati i da nije životinja ustrijeljena", objasnio je.

Ipak, prema pisanju Slobodne Dalmacije, postoji sumnja da su dupina upucali ribari tjerajući ga od mreže i srdela.

