Doznajemo: Radnik iz Velike Gorice ima opečen jezik, dišne puteve... U životnoj je opasnosti

Oko ponoći na području Mraclina u Ulici Braće Radić izbio je požar u pilani i tvornici paketa Galeković uslijed kojeg je došlo do eksplozije i ozljeđivanja 51-godišnjeg zaposlenika.

Ozlijeđeni zaposlenik primljen je u Kliniku za traumatologiju gdje je utvrđeno da je u životnoj opasnosti, ima opekline dišnih puteva, opečen jezik te opekline drugog i trećeg stupnja. Potvrđeno je za Danas.

Vlasnik tvornice Mladen Galeković rekao je za 24 sata kako je do požara došlo u predjelu proizvodnje peleta, što znači da su se postigle visoke temperature i jako brzo se proširio.

"Sve što radimo i proizvodimo je jako zapaljivo. Oko trećina do četvrtina pogona nam je izgorjela, dva pogona, par tisuća kvadrata, ali materijalni dio je i manje bitan u svemu. Najgori dio je da je jedan kolega nastradao", rekao je.

Ozlijeđeni radnik zajedno s još dvojicom kolega krenuo je gasiti požar, no samo je on nastradao kada mu se zapalila majica.

"Došlo do eksplozije na jednom od strojeva prilikom koje je došlo do ozljeđivanja radnika. On je radio kraj tog stroja. Dojavu smo zaprimili iza ponoći i izašli smo na intervenciju s dva vozila i devet vatrogasaca", rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice Velika Gorica Ivica Maceković.

Radnici su s vatrogascima sudjelovali u dvosatnom gašenju požara te su ga uspjeli lokalizirali i spriječili sve pravce širenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi su strojevi bili atestirani, provodi se zaštita na radu, no u ovakvim tvrtkama, požari se, nažalost, često događaju.

U tvornici radi 160 radnika, no nije poznato kada će se oni vratiti na posao.