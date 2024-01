Epidemiolog Bernard Kaić prima prijetnje smrću: 'Važno mi je da ovo bude javno ako mi se dogodi neko zlo'

Ministar zdravstva Vili Beroš osudio je prijetnje koje je epidemiolog Bernard Kaić objavio da prima na svom Facebooku, izrazivši uvjerenje da situacija nije ozbiljna i da će se riješiti, dodavši da je to nešto s čime se svatko tko je poznat javnosti suočava.

"Kako drugačije mogu reagirati nego osuditi takve prijetnje? To nije niti primjereno, niti uobičajeno niti način funkcioniranja. Ali se s time susrećemo", rekao je Beroš na konferenciji za medije.

Specijalist epidemiologije i voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić u postu na Facebook profilu izrazio je zabrinutost za svoj život i sigurnost te njegovih bližnjih. Naglasio je i kako ga prati bolesno opsjednuta osoba.

"Nadam se da preuveličavam ozbiljnost situacije, ali neka bude javno dostupno da me je strah kada vidim da je utjecajna osoba koja ima puno novaca i totalne idiote koji podržavaju tu osobi u tom krugu mržnje i bijesa, patološki fiksirana na mene.

Važno mi je da ova objava bude javna ako se nekakvo zlo dogodi meni ili mojima bližnjima (naime, ta je bolesno opsjednuta osoba objavljivala i slike člana moje obitelji)", napisao je na svom Facebooku Kaić.

"To u svakom slučaju osuđujem i činjenica je da svaku ozbiljniju prijetnju prijavljujemo institucijama koje po tome postupaju. S obzirom na to da sam upoznat sa specifičnim elementima navedenog slučaja, mislim da će se to riješiti", dodao je Beroš, ministar zdravstva.

