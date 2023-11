kod umaga FOTO Pokosio prometne znakove, sletio s ceste, završio na boku i pobjegao: Policija traga za vozačem

Foto: Facebook/Screenshot

Do nesreće je došlo oko 23 sati navečer. Prema prvim informacijama do slijetanja je došlo zbog prebrze vožnje, no detalji nisu poznati. Policiji nije poznat identitet odbjeglog vozača kao ni to gdje bi se mogao nalaziti