Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo istragu zbog sumnje da su dvojica muškarca počinili kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu jedne žene na istoku zemlje.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, oni su se žalili na rješenje tužiteljstva o provođenju istrage kao i na rješenje o tajnosti iste jer smatraju da nisu kriva.

Njih se tereti da su na silu i bez pristanka imali spolni odnos sa ženom s kojom je jedan i u kumskim odnosima.

"Mi već duže vrijeme prakticiramo seks u troje. Prije tog inkriminiranog događaja, ona je dobrovoljno stupila u spolni odnos sa mnom. I to je nesporno jer na njoj nema ozljeda niti tragova nasilja, a kamoli prisile. Da je to što ona tvrdi istinito, ne bi to prijavila onda nakon nekoliko dana. Nije logično da bih ja nju prisiljavao na seks jer seks već duže vrijeme ja i ona prakticiramo s njezinim suprugom", naveo je muškarac u svojoj obrani.

Ipak, jedan Županijski sud u zemlji njegove navode smatra neutemeljenima, a sad bi tužiteljstvo trebalo odlučiti hoće li slučaj dalje rezultirati podizanjem optužnice ili ne.

U slučaju da dođe do optuženja, a potom i do osuđujuće presude, prijeti im od tri do 15 godina zatvora.