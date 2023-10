Hrvatska glumica saznala da je muž vara pa ključem izgrebala novi auto: 'Mislila sam da je njegov...'

Hrvatska je glumica nedavno osuđena na uvjetnu kaznu od 4 mjeseca s godinu dana kušnje jer je jednoj gospođi izgrebla auto na parkingu, piše Jutarni list.

Glumica I.M. na sudu je izrazila kajanje.

"Nisam planirala izgrebati auto. Ne znam što mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga", objasnila je.

Prepričala je da je toga dana izašla iz bolnice te da je čulada je imao aferu s nepoznatom ženom. "A on mi se, pak, pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti. Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga", rekla je u svoju obranu.

Osim uvjetne, mora platiti i 66.36 eura sudskih troškova, a oštećena, pak, vlasnica izgrebane Opel Astre upućena je u parnicu kako bi namirila štetu.

