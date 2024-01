"Bilo je prestrašno. I dalje sam u šoku i ne mogu vjerovati da se to zaista dogodilo. U trenutku kada je bomba eksplodirala, vidjela sam samo crni dim, sve mi je bilo mutno i nisam ništa čula. Ranu sam tek kasnije primijetila dok sam se pogledala, bilo je sve puno krvi. Vikala sam da je bacio bombu, a on je samo stajao, hodao, pravio se kao da se ništa nije dogodilo", ispričala je za eMeđimurje Branka Vuletić na koju je prijatelj bacio bombu usred bijela dana u Svetom Križu.

Sve se dogodilo tri dana prije Nove godine u dvorištu njezina doma, a Branka je jedna izvukla živu glavu. Jučer je izašla iz čakovečke bolnice gdje je provela nekoliko dana zbog ozljeda. U trenutku eksplozije geler joj je ozlijedio nogu. Osim fizičkih posljedica, duže će trebati da zacijele one psihičke.

Muškarca koji je bacio ručnu bombu u dvorištu poznaje već 14 godina. Riječ je o 55-godišnjaku koji je u Međimurje došao raditi i živjeti, a tako su se i upoznali.

Foto: eMeđimurje eMeđimurje

Zajedno su radili u kafiću u Svetom križu, a ona mu je odlučila pomoći.

"On je tamo sa mnom radio, a iznad je živio. No, to su bili jako loši uvjeti. On vam se meni uvijek milio na neki način. Vidjela sam u njemu nešto dobro, znam da to sad zvuči možda i naivno, ali jednostavno sam mu željela pomoći. Isto tako, ta je pomoć i bila s njegove strane. Ja sam odlučila biti sama, ne se udavati, a njegova muška ruka na dvorištu mi je dobrodošla. Postali smo prijatelji, to je bio više i bratski odnos nego samo prijateljski, a pred par godina sam mu ponudila da može ovdje živjeti, ustupila sam mu sobu. Htjela sam da ima dom kakav bi svaki čovjek trebao imati", kazala je.

Još se utvrđuje odakle mu bombe jer ih je imao dvije. Tog dana kada je jednu bacio u dvorištu, kaže Branka, sve je bilo normalno. Ujutro su popili kavu nakon čega je on inzistirao da ode na groblje. Od tamo se vratio pijan.

Branka se zaključala u svoj dio kuće jer nije htjela s njim imati posla. Zna kakav je kad je pijan.

Foto: eMeđimurje eMeđimurje

"Znala sam da voli popiti alkohol. I tu sam mu htjela pomoći, no on je jednostavno to odbijao. Kada je bio trijezan bio je jedna osoba, dobar prijatelj, meni kao brat. Čak sam mu i pronašla stabilan i stalan posao, ali alkohol mu je mijenjao narav, a posebno u proteklih godinu i pol dana. No, da će na mene baciti bombu, to mi zaista nikad ne bi palo na pamet", dodala je.

Lupao joj je po vratima, a kad je počela vika, nije ni primijetila da drži bombu u rukama. Nakon eksplozije u pomoć joj je prva stigla susjeda koja je imala otvoren prozor.

Od eksplozije je na par trenutaka izgubila sluh, a onda je čula Brankino zapomaganje. Zatim su stigli vatrogasci jer i dalje nikome nije bilo jasno da je eksplodirala bomba. Mislili su da je u pitanju plinska boca.

U tim trenucima kaosa nitko od hitnih službi nije primijetio kako muškarac u džepu ima još jednu bombu. Pronašli su ju tek kad su ga priveli.

"Ja zaista ne znam odakle njemu bomba, što sam ja njemu u životu toliko loše napravila da bi on imao namjeru mene ubiti. Baš sve suprotno, imali smo dugogodišnji dobar odnos", ističe Branka.

Policija je ranije izvijestila da je muškarca privela uz sredstva prisile. Tijekom pretrage odjeće kod njega je pronađena još jedna bomba koja mu je oduzeta. Lokalni su mediji neslužbeno doznali da je u trenutku eksplozije imao dva promila alkohola u krvi.

Tereti ga se za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Nike Franjića tražila je odštetu, a sud ih odbio. Preokret je stigao s Vrhovnog suda, a njegov brat ga nije doživio