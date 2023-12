Nedavna situacija koja se odvila u dvorištu Doma hrvatskih branitelja, kada je pobjegli stafordski terijer napao te usmrtio maltezera pred očima vlasnika, sve je ostavila zgroženima, piše Glas Istre.

Javio se vlasnik staforda Selvin Sirotnjak iz Pule, čiji je pas napao maltezera. Izrazi je žaljenje zbog incidenta te naglasio kako su on i njegova obitelj već danima u šoku. Ovom je prilikom htio javno poručiti da nije neodgovoran vlasnik, kako ga javnost posljednjih dana proziva, te objasniti okolnosti nesretnog događaja.

"Vlasnik sam psa, ali nemam veze s time što je izašao iz dvorišta i time što je napravio. U devet godina koliko je s nama, a boravi u kući i u dvorištu, nikada se nije dogodilo da je izašao bez nadzora i da luta sam. Ali ovoga je puta tuđom nepažnjom izašao. I ta nepažnja je obilježila mene i mog psa za cijeli život", rekao je Sirotnjak te pojasnio kako se pas toga dana našao na ulici bez nadzora.

Istog je dana, kaže otišao u policiju da bi pronašao vlasnike maltezera i ispričao im se, ali oni su odbili kontakt.

"Razumijem njihov bijes, i ja bih bio ljut. Da mogu vratiti vrijeme, učinio bih to. Izrazito mi je žao što se to dogodilo, nisam neka budala koja ne brine o psu. Obiteljski sam čovjek s dvoje djece i nekoliko kućnih ljubimaca, obožavam životinje. Pako je pas koji je dio obitelji, spava s nama u krevetu. Sad se priča svašta. Ljudi koji nas poznaju zovu nas danima i ne vjeruju da je to moj pas učinio. On nikada nije pokazao ni mrvicu agresije, imamo doma dvije mačke, jednu malu staru samo dva mjeseca. Moja mama ima mješanca maltezera od kilogram i pol s kojim se slaže. Ovo što se dogodilo u dvorištu Doma branitelja je izoliran slučaj", kazao je vlasnik kojemu sada prijeti inspekcijski nadzor uvjeta i načina držanja psa, njegova kastracija, postupak resocijalizacije te novčana kazna.

Nevenka Vladišković iz Poreča, potresena vlasnica maltezera, opisala je dramatičan trenutak kada je staford bez povodca nasrnuo na njenog psa.

"Šetala sam s psićem po Puli dok je suprug bio na Sajmu knjiga. Prošlo je dva sata, nazvao me da je uskoro gotov, samo da mora platiti knjige, pa sam išla prema Domu hrvatskih branitelja. Dignula sam Ria u ruke da ne bi smetao. Na izlasku, zakoračila sam tek na prvu stepenicu prema dvorištu, i odjednom me nešto gurnulo i strgnulo mi iz ruku Ria. Sve je bilo puno krvi, borila sam se s njim, ali staford ga nije puštao.

Puno ljudi priskočilo je u pomoć i pokušalo razdvojiti pse. Bili su jako susretljivi, pomogli su nam i djelatnici Sajma knjiga, no nije bilo spasa, prepričala uzrujana Nevenka, dodajući da se sve odvilo u 10 do 15 minuta.

Policija je nakon obavljenog očevida izvijestila da je američki staford dotrčao do 69-godišnjakinje i napao njenog maltezera te ga je pritom usmrtio.

"Utvrđeno je da je američki staford u vlasništvu 44-godišnjaka te da je pobjegao s obližnje adrese", navedeno je u policijskom izvješću.

Pas je bio privremeno zbrinut u pulskom azilu te je u međuvremenu vraćen vlasniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest vlasnice pasa koji su upucani kod Zaprešića: 'Sanjala sam taj cvilež. Bojim se za svoju sigurnost'