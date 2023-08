Kraj Imotskog uhićen muškarac s preko 35 kg zaštićene životinjske vrste. Može dobiti do pet godina zatvora

Muškarac (31) kojega je policija tijekom vikenda u osobnom automobilu zaustavila na imotskom području, tijekom čega su pronašli više od 35 kilograma riječnih rakova, zaradio je kaznenu prijavu zbog trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, doznaje se u policiji.

Događaj se zbio u subotu ujutro na širem imotskom području gdje su policijski službenici zaustavili osobno vozilo BiH registarskih oznaka kada je policija unutar vozila primijetila sedam vreća u kojima su se nalazili riječni rakovi. Vaganjem je utvrđena količina od 35,75 kilograma.

Zbog sumnje u nepropisnu trgovinu zaštićene vrste slatkovodnih životinja, odmah je uhićen i doveden u službene prostorije policije.

Pronađeni rakovi su oduzeti i zbrinuti u dogovoru s nadležnom agencijom, dok je po dovršenom istraživanju protiv 31-godišnjaka podnijeta kaznena prijava za kazneno trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

U Kaznenom zakonu je za to kazneno djelo određena zatvorska kazna u trajanju do tri godine zatvora ili od šest mjeseci do pet godina.

