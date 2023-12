Lift ubio staricu, svjedoci u šoku. Vatrogasni zapovjednik opisao kako je izgledala intervencija

Stravična nesreća dogodila se jučer poslijepodne u Osijeku.

Starija žena, inače korisnica doma, smrtno je stradala tako da ju je prikliještio lift.

"Tijekom jučerašnjeg dana, Javna Vatrogasna postrojba Grada Osijeka u 14:30 zaprimila je dojavu da je potrebna tehnička intervencija jer je zaglavljena osoba u liftu. Dolaskom na mjesto intervencije, voditelj intervencije izvještava vatrogasni centar da je došlo do tragičnog događaja u kojem je smrtno stradala ženska osoba starije životne dobi. S obzirom na to da se provodio očevid, mi smo u prisustvu policije bili tamo do 17:45. Nakon završetka očevida smo uz pomoć svog alata i opreme oslobodili unesrećeno tijelo žene i intervenciju smo završili u 18:30 sati", objasnio nam je zapovjednik JVP Osijek, Goran Ivković.

Na intervenciji su bila dva vozila i šest vatrogasaca.

Ivković nam je rekao da je ovo bila dosta složena intervencija te da prizor nije bio ugodan.

"Mi svakodnevno imamo spašavanja osoba iz lifta i možemo reći da nam nije jasno kako je moglo doći do toga. Nažalost, ovo je stvarno i za nas bilo iznenađujuće kako je moglo doći do takvog događaja s obzirom na to da liftovi imaju sigurnosne sustave kako ne bi došlo do takvih događaja, ali nažalost dogodilo se", zaključio je Ivković za Danas.hr.

Iz Općinskog državnog odvjetništva poručili su da su izvidi u tijeku te se utvrđuje ima li elemenata kaznenog djela, odnosno je li lift bio ispravan i je li servisiran redovito.

