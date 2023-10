Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je učinio niz pljački.

Naime, policajci u Zagrebu potvrdili su svoju sumnju da je muškarac od 20. siječnja do 14. travnja ove godine, najčešće u noćnim satima na području Zagreba te jednom u Zaprešiću, nad zaposlenicima počinio pljačku.

On je u pet navrata došao do restorana brze hrane (op.a. McDonald's) i maskiran potkapom došao do prozora te uz prijetnju pištoljem zaposlenicima ukrao novac.

Ipak, u jednom od restorana to mu nije pošlo za rukom.

"Također, sumnja da je tako krajem siječnja došao u benzinsku postaju u Ulici SR Njemačke, a nakon sedam dana u poslovnici za otkup plemenitih metala u Ulici Pavla Šubića gdje je, uz prijetnju pištoljem, počinio razbojništvo nad zaposlenicima kako bi ukrao novac", piše policija.

U Zaprešiću pak je došao u mjenjačnicu te je također uz pištolj ukrao novac.

Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 23.000 eura.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju policijski su službenici podnijeli posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Dodajmo da je riječ o istom lopovu koji je početkom kolovoza opljačkao i zlatarnu u Sesvetama i tamo oštetio vlasnika za više desetaka tisuća eura.

Kako i sama PU zagrebačka javlja, pljačkao je i pod francuskom kapom u bijeloj košulji, ali je McDonald's odlučio pljačkati u drugačijoj odjeći - potkapi i s pištoljem u ruci.

