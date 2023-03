Mamić protiv Vojka V i Grše zbog stihova: Sud odbio da svjedoči preko videoveze iz BiH

Na splitskom Općinskom sudu odvjetnica Zorana Mamića, bivšeg sportskog direktora i trenera Dinama, zatražila je svjedočenje preko videoveze iz Bosne i Hercegovine, a sud je to odbio. Također, tražila je to i putem međunarodne pomoći, no i to je odbijeno.

Naime, danas je održano ročište zbog njegove tužbe koju je za klevetu podnio protiv splitsko-sinjskih repera Andrije Vujevića, znanog kao Vojko V. (38) i Grge Šipeka (27), znanog kao Grše. Mamić se nije pojavio na sudu, on je i dalje nedostupan hrvatsko pravosuđu s obzirom na to da je u bijegu u BiH.

Tužba se odnosi na dijelove njihove pjesme "Mamići" u kojoj su i stihovi "vadi se kesica, počinje pressica Zdravko i Zoki, stalno na koki… Idemo tvrdo ka Mamići, eura brdo ka Mamići, uzmemo paricu, prijeđemo granicu".

Mamićeva odvjetnica također je tražila da se utvrdi njegova nekažnjavanost vezano za droge.

Okrivljenici su se na sudu izjasnili da nisu krivi, a ročište se nastavlja u svibnju.