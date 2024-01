Krijumčarske izvidnice, rotirke i policijska potjera, slijetanje s ceste, nekoliko prometnih nesreća i teške tjelesne ozljede... Ovo su samo detalji migrantskog trilera koji se odvijao u dva dana na karlovačkom području.

Kako su objavili karlovački policajci od 10 do 12. siječnja u pet odvojenih slučajeva spriječili su krijumčarenje stranaca, proveli su kriminalističko istraživanje nad sedam muškaraca i to državljana Turske, Bosne i Hercegovine i Sirije te jednog državljaninom Sirije s dozvolom boravka u Njemačko. Sve ih je hrvatska policija dohvatila u pokušaju ilegalnog prijevoza ljudi. Krijumčari su sve do reda mlađi muškarci starosti od 20 do 30 godina.

"Osumnjičeni muškarci su zaustavljeni u osobnim, kombi i teretnim vozilima u kojima su prevozili strane državljane, a jedno osobno vozilo služilo je kao prethodnica krijumčarenju stranih državljana. U tri slučaja nisu se htjeli zaustaviti na naredbe policajaca koji su davali zvučne i svjetlosne signale, već su slijetanjem s kolnika izazvali tri prometne nesreće, u kojima je jedan od osumnjičenih muškaraca, suvozač, zadobio lakše tjelesne ozljede", navode iz policije.

Prema petorici osumnjičenih vozača postupano je i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama zbog sumnje da su prevozili više stranih državljana koji su na nezakonit način prešli državnu granicu.

"Tijekom kriminalističkih istraživanja je za osumnjičenog 30-godišnjeg bosansko-hercegovačkog državljanina, koji je zaustavljen na autocesti na području Netretića 11. siječnja ujutro, utvrđena i osnovana sumnja da je i 23. prosinca 2023. godine iz koristoljublja s područja Petrinje prevozio strane državljane do Zagreba. Nakon dovršenih kriminalističkih istraživanja protiv svih sedmero osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma budući da je utvrđeno da su iz koristoljublja za unaprijed dogovoreni novčani iznos prevozili strane državljane do krajnjeg odredišta", navode iz PU karlovačke.

