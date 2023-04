Na benzinskoj postaji u Rugvici 60-godišnjak je ukrao nekoliko proizvoda i pokušao pobjeći.

Nakon krađe otišao je u obližnji ugostiteljski objekt, no za njim je i otišla 26-godišnja zaposlenica benzinske postaje kako bi vratila stvari koje je ukrao. On joj se suprotstavio i pokušao pobjeći, no zaustavili su ga građani.

Spriječili su ga u bijegu i zadržali do dolaska policije. Policija je muškarca odvela u postaju, a u tijeku je kriminalističko istraživanje, priopćili su.