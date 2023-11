"Oko 21:30 sati kolona vozila navijača predvođena interventnom policijom je polako usporavala što sam vidio te se zaustavila točno u ravnini izlaska iz pumpe. Prvi u toj koloni bila su pet ili šest kombija iz kojih su odmah nakon zaustavljanja počeli izlaziti navijači kojih je bilo oko 25 i oni su pozivali druge iz kolone da izađu iz vozila. Tada su svi krenuli izlaziti. Prema nama je krenulo oko 150 do 200 navijača. Šef im je rekao da je ona zatvorena i da ne mogu ondje, no oni su nastavili. Ušli smo u vozilo i odvezli se do glavnih vrata kako bi ih spriječili da provale, no oni su krenuli trčati za nama", ispričao je jedan od policajaca koji je svjedočio neredima i napadu navijača Torcide na autocesti A1 kraj benzinske postaje na odmorištu Desinec u svibnju prošle godine, pišu 24 sata.

On je bio jedan od policajaca koji je tada osiguravao benzinsku postaju, a u svojih 25 godina rada nikada nije bio u takvom strahu. U kaosu je sudjelovalo između 250 i 300 navijača od njih 1500 koliko ih se vozilo u konvoju iz Zagreba prema Dalmaciji. Bili su nezadovoljni jer Dinamo kao organizator utakmice i splitskog Hajduka nije dozvolio da uđu na tribinu Maksimira.

Navijači su ih, tvrde, cijelo vrijeme gađali kamenjem, bocama, kantama za smeće, kukastim željezima i remenjem. Kada je vidio da prema njima ide bar 400 navijača, policajac je rekao šefu: "Gotovo je, ništa od nas".

Postajala je i opasnost da zapale samu benzinsku jer su palili bengalke i rakete i bacali prema policajcima. Jedan navijač je prema njima ispalio i brodsku signalnu raketu koja se zaustavila blizu agregata za točenje goriva. Razvaljivali su im automobile i kombi, a u zadnji tren im je kao pomoć stigao jedan kordon intervente policije.

"U jednom trenutku sam vidio kako prema šefu leti pivska staklena boca. Vidio sam i da će ga pogoditi u glavu pa sam ga povukao i boca ga je pogodila u rame. Činilo se kao da napad traje cijelu vječnost, a možda je trajalo 20-ak minuta", prisjetio se. Drugi je kolega, prepričava, dobio bengalku u podlakticu i staklenu bocu u desnu šaku te je počeo krvariti, dok je drugi imao ozljede po leđima od udaraca nogama i rukama te po podlaktici s drvenom palicom.

Sjeća se da su im ljutiti navijači osim salve psovki poručili "zatvorili ste nam Maksimir, sada ćemo mi vama zatvoriti autocestu".

U jednom trenu su ih navijači opkolili sa svih strana te su pokušali ući u njihov kombi u kojem su bili ozlijeđeni kolege. Pokušali su ubaciti bengalku u njega, no u zadnji tren ju je jedan od kolega uspio nogom izbaciti van.

Budući da su se našli u životnoj opasnosti, navijače je upozorio da stanu inače će zapucati. Nakon što su se oglušili na to, ispalio je osam hitaca u zrak što ih nije pretjerano uzrujalo jer su nastavili s udaranjem po vozilu.

Zatim je i drugi kolega zapucao u betonsku podlogu, nakon čega je uzeo suzavac i pošpricao navijače. "Napad je i dalje trajao, gađali su nas, ali bar nisu tukli iz blizine", prepričao je.

Gotovo svi optuženici na ispitivanjima su porekli da su sudjelovali u neredima i sve su demantirali. Neki su tvrdili da nisu članovi Torcide, a neki da nisu znali za nerede. Jedan dio njih se branio šutnjom.

U prepiskama iz njihovih mobitela stajalo je da će se "grupirati svi na Draganiću ili negdje prije, s ciljem okupljanja cijele Torcide i invazije" te kako će te večeri biti nereda. Za ukupno 42 navijača policija je prikupila dovoljno dokaza za optužnicu.

Dan nakon nereda sama je policija objavila snimke nereda. U okršaju je ozlijeđeno desetero policajaca te je ranjeno dvoje navijača.

