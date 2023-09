Odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom rada u Kaznenom pravu, Branko Šerić, komentirao je sramotnu presudu za silovanje Županijskog suda u Zagrebu koji je izrekao kaznu ispod zakonskog minimuma.

"To što bi netko bio ratni junak i odlikovana osoba također se može dvojako tumačiti, može biti olakotna okolnost, ali je bitno je li njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu utjecalo na njegovo činjenje kaznenog djela. No trebalo bi se ocjenjivati od slučaja do slučaja, a ne neselektivno na sve slučajeve. Ja se nadam da sudovi tako i rade. Samo sudjelovanje u Domovinskom ratu, samo po sebi, smatram zanemarivom olakotnom okolnosti", poručio je Šerić za 24 sata.

Dodao je da je odmjeravanje kazne najteži trenutak nakon što se utvrdi kaznena odgovornost jer ne zaslužuju svi istu kaznu za isto kazneno djelo.

Naime, 54-godišnji muškarac je nepravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora jer je silovao pokćerku. Iako je za to djelo propisana kazna od pet do maksimalno 15 godina zatvora, sud je išao ispod minimuma.

Kao olakotnu okolnost uzeta je činjenica da je sudjelovao u Domovinskom ratu kao pripadnik specijalne policije te da je nositelj Spomenice Domovinskog rata i medalje "Oluja".

"Imajući na umu da je optuženik u dobi od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo kazneno djelo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci sud smatra primjerenom", navodi se u presudi koju potpisuje sudac Dražen Kevrić.

Muškarac je osuđen jer je u ožujku prošle godine u obiteljskoj kući ušao u sobu pokćerke te, kako stoji u izreci presude, protiv njezine volje, u namjeri da s njom ostvari spolni odnos ili izjednačenu spolnu radnju, najprije ju je dirao po grudima, onda joj skinuo tajice i gaćice.

Ona ga je molila da se makne od nje, vrištala i odgurivala ga od sebe. Sve je policiji prijavila mjesec dana kasnije, a sud pretpostavlja da je bila u strahu i da nije znala što napraviti.

U to vrijeme imala je 20 godina i živjela u zajedničkom domaćinstvu s počiniteljem u njegovoj kući.

