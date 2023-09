Načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece osvrnuo se u četvrtak na smrt Mihaele B. (21) tijekom predstavljanja izvješća o sigurnosti u Osijeku na sjednici Gradskog vijeća.

I danas ponavlja da je policija utvrdila kako osumnjičeni policajac nije imao namjeru usmrtiti svoju djevojku.

Podsjetimo, mladi policajac (27) usmrtio je djevojku iz službenog pištolja u svom stanu. Nakon što ga je policija prijavila za blaže kazneno djelo, odnosno dovođenje u opasnost života i imovine, Državno odvjetništvo je prekvalificiralo djelo u ubojstvo s namjerom i otvorilo istragu zbog ubojstva.

"Nije bilo zataškavanja niti prikrivanja. Priznajem jedino da je komunikacija s javnosti bila nespretna", rekao je Bece, donosi Jutarnji list.

Podsjetimo, mladi policajac pištolj je zadužio mjesec i pol dana prije Mihaeline smrti, u policiji je zaposlen lani. Bece je naveo da se utvrdilo da su se Mihaela i policajac poznavali oko mjesec dana, ona je više puta dolazila njemu u stan.

"Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu. Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu kao i ranije, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao… i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku", ispričao je Bece.

Za informacije da je od kobnog upucavanja djevojke do zvanja pomoći prošlo sat pa i više vremena, kaže da su to krive informacije.

"O detaljima ne mogu, ali mi imamo komunikaciju djevojke i mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od njene zadnje komunikacije do njegovog poziva službi 112. U tom prvom pozivu on je pokušao prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila", nastavio je Bece.

"Naša je ekipa došla na očevid, pozvali smo Županijsko državno odvjetništvo, njihova je zamjenica vodila očevid, fotografiralo se, fiksiralo se i izuzelo tragove, snimilo… Vrlo brzo zaključili smo da otpada teza o samoubojstvo ili samoustreljenju, nego da ju je on sam ustrijelio. Uhićen je u jutarnjim satima i od tada mi imamo 24 sata da utvrdimo osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela te smo išli s težom kvalifikacijom općeopasne radnje", kazao je Bece, osvrnuvši se potom na razliku u kvalifikaciji policije i ŽDO-a u Osijeku.

O prekvalifikaciji djela koju je napravilo Državno odvjetništvo kaže da je toga bilo i ranije, iz lakših u teže pa i obrnuto. Dodao je da narednih šest mjeseci traju istražne radnje pa možda i ova kvalifikacije ne ostane takva.

