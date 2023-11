Osuđeni pedofil šeće Zagrebom! Osudili ga zbog zlostavljanja unuke, prijavili ga i za silovanje dječaka

Osuđeni pedofil I. M. (65), koji je 7. studenog iskočio kroz prozor Osnovnog suda u Banjoj Luci i pobjegao lociran je na području Zagreba, ali nije uhićen.

Potvrdila nam je to zagrebačka policija. Riječ je o čovjeku koji je dobio četiri godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja unuke. Kako donose 24sata, viđen je i kako šeće ulicom u kojoj se nalazi dječji vrtić, čak je došao do redakcije 24sata i neuvjerljivo tvrdio da nije kriv te da mu je sve podmetnuto.

Mediji u BiH pisali su kako osuđeni pedofil ima problema s koljenom i umjetni kuk, ali je unatoč tome napao policace i pobjegao sa suda Dvojica policajaca koja su ga čuvala završila su na disciplinskom postupku te su ih privremeno suspendirali.

Zagrebačka policija za Danas.hr poslala je odgovor zašto nije uhićen: "Možemo potvrditi lociranje osobe koju navodite, međutim, nije bilo osnova za njeno daljnje zadržavanje, odnosno uhićenje s obzirom dqa je osoba i hrvatski državljanin. Naime, prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, hrvatski državljanin ne može biti izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji, donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije. S obzirom na to da navedeni uvjet u odnosu na navedenu osobu nije bio ispunjen, Interpol Zagreb uputio je Interpolu Sarajevo obavijest o protokolu koji je potrebno ispuniti putem nadležnih pravosudnih tijela."

Inače, majka zlostavljane djevojčice koja je ujedno i unuka osuđenog pedofila lani je primijetila da nešto nije u redu kada je ovaj pedofil krenuo za devetogodišnjom djevojčicom u sobu. Inače je on očuh oca djevojčice.

Kada je majka ušla u sobu, on je istrčao, a dijete je ispričalo da ju je on dirao te da se to događalo svaki put kad bi došao u kuću. Kada ga je majka prijavila policiji, on je pobjegao u Njemačku preko Hrvatske. Izručili su ga BiH.

Inače, on je 20. siječnja 2021. prijavljen i za silovanje 12-godišnjeg dječaka u Kaknju.

