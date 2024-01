Otac (46) sjekirom naganjao suprugu i dijete. Krivio ženu da nema novaca za piće jer ona nije dobila plaću...

Muškarac (46) iz Slavonskog Broda optužen je jer je u listopadu prijetio smrću ženi i djetetu jer nije dobila plaću u kafiću u kojem je radila, piše Danica. Revoltiran na suprugu vikao joj je razne uvrede i prijetio da će ubiti nju i dijete. Ženu i dijete istjerao je iz kuće rekavši im da hodaju ispred njega i da idu u ugostiteljski objekt gdje mu ona radi, držeći u ruci sjekiru. Muškarac je bio pod utjecajem alkohola, a cijelo je vrijeme prijetio da će ih ubiti.

Tužitelji za muškarca traže deset mjeseci uvjetnog zatvora te da mu se oduzme alat za cijepanje drva (sjekira). Muškarac dosad nije bio osuđivan, a trenutno je nezaposlen.

Muškarac se u istrazi branio da je sjekirom htio ići polupati vrata kafića, a da je supruga trčala prema kafiću i zvala policiju.

"Kad sam ja s djetetom došao do kioska, supruga je sjedila kod kioska. Kad je došao policijski službenik, uvidio sam što mi se događa, pa sam odmah spustio sjekiru koju sam imao u rukama", branio se pijani muž.

Supruga je u svom iskazu ispričala kako je toga dana išla u banku po novac, ali ga nije uspjela podići jer ga poslodavac još nije isplatio. Suprug je kad je to saznao uzeo sjekiru u ruke te nju i dijete istjerao iz kuće i rekao im da idu u kafić po novce ili će ih sasjeći.

"Putem je cijelo vrijeme sa sjekirom u ruci ponavljao da će nas ubiti i zapaliti. Kad nas je jedan dečko vidio, pitao je mog muža, koji je držao sjekiru u visini glave može li se to riješiti razgovorom. On se počeo unositi tom dečku u lice i govoriti mu da što se ti petljaš.

Ja sam u tim trenucima uspjela nazvati 112 te se s djetetom sakrila u skladište obližnje trgovine do dolaska policije", ispričala je supruga.

