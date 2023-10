Otkriven napadač koji je vozača Hitne udario šakom u glavu: Jedan je od otmičara sina generala Zagorca

Muškarac koji je prošloga tjedna napao vozača Hitne u Zagrebu tijekom intervencije je jedan od otmičara sina generala Vladimira Zagorca, javlja Jutarnji list.

Ivan Ico Mateković (50) uhićen je u petak, a u obrani je sve porekao.

"Nisam prijetio i nikad nikog udario. Dok sam bio na treningu hrvanja, od neke gospođe sam zaprimio telefonski poziv da mi je supruga nastradala u prometnoj nesreći u Ulici Medvešćak. Dovezao sam se tamo skuterom, vidio sam puno ljudi, kombi koji je udario moju suprugu, bili su tu i djelatnici Hitne pomoći. A supruga me iz vozila Hitne dozivala i zato sam htio ući u Hitnu, ali su me dvojica muškaraca u tome sprječavala pa smo se posvađali i došlo je do vrijeđanja. Odakle onda oštećenom ozljede? Možda sam ga slučajno u tom komešanju udario satom koji sam nosio na ruci", rekao je.

Tvrdi da je na mjestu nesreće bilo šest policajaca koji su sve vidjeli i koji mogu svjedočiti da nikoga nije udario.

Kazneno je prijavljen za prisilu i prijetnje smrću, no pušten je da se brani sa slobode uz mjere opreza. Vozaču hitne se ne smije približiti na 200 metara ni s njim održavati bilo kakav kontakt.

Cijeli incident se dogodio tijekom intervencije kad je jedan od vozača hitne dobio šakom u glavu te mu je medicinska pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Napao ga je suprug žene na koju je naletio kombi, a policija je isti dan privela napadača.

"Dobili smo poziv da je kombi udario pješaka na Medvešćaku. Došli smo tamo i vidjeli gospođu koja je ležala. Tamo je bio i mladić koji ju je slučajno udario kombijem. To se može svima dogoditi, a on se normalno ponašao. Onda je došla još jedna osoba na skuteru i napala vozača kombija, počela ga tuči, vuči za uši, psovati i prijetiti", ranije je ispričao napadnuti vozač za Danas.hr.

Za to su vrijeme djelatnici hitne i liječnica smjestili gospođu u vozilo i u trenutku kad su htjeli krenuti, a napadač je došao do hitne i pokušao na silu ući u vozilo.

Počeo je prijetiti i psovati liječnicu, a vozač hitne je, želeći zaštititi doktoricu, stao između njih. Napadač je i njemu počeo prijetiti, psovati, derati se i u jednom trenutku ga je udario šakom u glavu.

Napadač mu je kasnije prijetio da će ga naći pa se vozač boji za sebe i svoju obitelj.

Inače, otmica tada maloljetnog sina generala Zagorca je jedna od najpoznatijih hrvatskih otmica. Dječaka su oteli su ispred njegove kuće na Pantovčaku, a od generala su tražili otkupninu od 1,5 milijuna eura i prijetili ubojstvom sina. Jedan od sedmorice otmičara bio je Ivan Mateković.

