Ovo je mjesto nesreće gdje su poginula 3 mladića. Mještani: 'Na tom djelu ceste već su se događale nesreće'

Dva mala mjesta zavijena su u crno. Trojica mladića sinoć su poginuli u prometnoj nesreći na cesti Sveti Petar Orehovec - Guščerovec.

A što je svemu ovome kumovalo? Kako je i potvrdila PU koprivničko-križevačka, uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

Bili su to mladići od 22, 26 i 29 godina. Auto je u vlasništvu najmlađeg od njih, ali još uvijek nije potvrđeno je li on vozio s obzirom na to da su svi ispali iz automobila.

Jedan od njih bio je mehaničar, drugi je radio u trgovačkom centru, a treći išao na obuku za vatrogasca.

Utvrđuje se i jesu li bili pod utjecajem alkohola, no kako doznajemo vraćali su se kući nakon pića. Svi pričaju da su bili dobri dečki te da je ovo velika tragedija za kalničko područje.

Mještani za RTL upozoravaju da su se na tom mjestu već događale slične teške nesreće.

Dodajmo da je na tom djelu cestu ograničenje brzine 40 kilometara na sat, a stradali su vozili puno većom brzinom.

