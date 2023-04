Pao mastermind iz BiH. Na gradilištu mu pao radnik, polomio se, a ovaj sve pokušao riješiti mitom

U lipnju prošle godine na dubrovačkom je gradilištu pao jedan muškarac, radnik koji je pao s četiri metra visine i pritom slomio zdjelicu te zadobio višestruke prijelome torakalne kralježnice.

Budući da je kazneno prijavio poslovođu iz Bosne i Hercegovine navodeći da nije poduzeo potrebne mjere propisane Zakonom o zaštiti na radu, isti ga je pokušao stvar riješiti mitom pa mu je u veljači ove godine, samostalno ili putem drugih radnika nudio 5000 maraka da bi povukao prijavu. Ovaj to nije prihvatio, no poslovođu to nije obeshrabrio.

Ponovno mu se javlja opet i sada mu nudi 10.000 eura i zapošljavanje. Budući da je se radi o većem iznosu, ovaj pristaje, potpisuje izjavu da ne poznaje poslovođu i da nikada nije radio na njegovu gradilištu niti je nastradao u nesreći u Dubrovniku.

Zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u svezi kaznenog djela opasnog izvođenja građevinskih radova i kazneno djelo sprječavanje dokazivanja, osumnjičeni poslovođa (42) je tijekom jučerašnjeg dana, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.