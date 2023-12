Počinje suđenje za ubojstvo Tomislava Sablje u noćnom klubu. Zaštitar: 'Derao se da će nas pobiti'

Na Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje zaštitaru Kristijanu Knegi i bivšem policajcu Dorianu Mrakoviću zbog ubojstva USKOK-ova osumnjičenika Tomislava Sablje u noćnom klubu Ritz.

U optužnici se navodi da je Knego kao voditelj zaštitara 22. travnja 2023. oko 4:20 sati u noćnom klubu, nakon sukoba Sablje i jednog gosta, ispalio iz pištolja nekoliko hitaca u Sablju koji je preminuo na mjestu događaja.

Knegu se tereti da je zatražio od Mrakovića, koji je u klubu radio kao zaštitar, da mu iz automobila donese svoj pištolj što je Mraković i učinio "pristajući da prvookrivljenik tijekom sukoba usmrti oštećenika". Knego je prvotno bio u istražnom zatvoru u Remetincu gdje se nije dugo zadržao. Zbog prijetnji drugih zatvorenika preseljen je u gospićki zatvor.

Podsjetimo, u medijima su se pojavile informacije da je Knego, inače zaštitar kompanije Bilić-Erić, ispalio hice iz pištolja kojeg mu je donio Mraković, suspendirani policajac koji je 'na crno' redario u klubu Ritz na zagrebačkoj Trešnjevci. Mraković je nakon nekoliko sati došao u policiju u Heinzlovoj ulici, predao se i kolegama dao pištolj, a donio je i pištolj kojim je ubijen Sabljo.

Kako su ranije pisali mediji na temelju rekonstrukcija snimki nadzornih kamera, Sabljo je prvo dobio jedan metak, pa dva i kad je pao još dva.

Kamere su snimile i Sabljin dolazak u Ritz, a prema izjavi jednog redara, već je pri dolasku u klub radio probleme. Bila su dva sukoba i kad se činilo da se situacija smirila, nešto iza četiri sata ujutro je opet zakuhalo.

Sablji i njegovom društvu u klubu se priključio i vlasnik Mario Gavrić, a nakon toga prišla su mu još dvojica - Jadranko J. zvani Juma koji je navodno jedan od ljudi iz zaštitarske tvrtke Bilić-Erić te Alen B. Netko iz Sabljinog društva je potom zavukao ruku ispod sakoa odloženog na polici separea i uzeo revolver.

Sablja je zatim uzeo revolver i usmjerio ga prema Jumi, a Goran Vidović je pokušao uzeti revolver što mu je uspjelo te ga je spremio u stražnji džep. U tom je trenutku došao Kristijan Knego s pištoljem, dok je Vidović u ruci i dalje imao Sabljin revolver Rossi. Stavio ga je za pojas svojih hlača, a onda slijede snimke na kojima se u Sabljinoj desnoj ruci vidi revolver.

Na sljedećoj snimci Knego ispaljuje hitac u Sablju te i dalje drži pištolj uperen u Sablju i puca.

Knego je u obrani naveo da mu je žao zbog toga što se dogodilo, no da je u pitanju bilo tko će živ izaći iz tog kluba.

"Kao zaštitar radim više od 18 godina i sve sam situacije rješavao na miran način, a tako sam pokušao riješiti i ovu situaciju. Te večeri na posao sam došao oko 22 sata te sam negdje tijekom noći zamijetio da je u klub došao Tomislav Sabljo s društvom", istaknuo je Knego, prenose 24 sata.

Saznao je da se redar Josip zakačio sa Sabljom te da postoji sumnja da je Sabljo naoružan.

"Htio sam izbjeći tenzije, pa sam rekao Marku da zamijeni Josipa te izašao i nazvao Jadranka J. da dođe u klub smiriti Sablju te Ivana M. Pitao sam Josipa što je to bilo sa Sabljom, a on je rekao da ga nije pustio u VIP bez narukvice te da je Sabljo bio bezobrazan, arogantan i bahat. Pitao sam ima li Sabljo pištolj, a on je rekao da to nije vidio", prisjetio se.

Istaknuo je da je Sabljo bio agresivan i da se stalno naguravao s nekim iz svoga društva. Zatim je izašao iz kluba dočekati Jadranka i Ivana te mu je prišao Dorian od kojeg je uzeo pištolj i vratio se u klub.

"Čuo sam da netko panično viče: 'Šank, šank!' i vidio Sablju kako se nagurava s nekim iz svojeg društva. Vikao je: 'Di je pištolj, daj mi pištolj'. Vidio sam kako mu s lijeve strane prilazi netko sa sivim revolverom te, ne znajući što će dalje biti, izvukao oružje, repetirao ga u pod i držao ga za dršku. Sabljo se derao da će nas sve pobiti i pokušavao uzeti pištolj. Vidio sam kako netko vadi pištolj iz džepa i daje ga Sablji u ruku", prepričao je Knego.

Kaže da je napravio korak unazad i viknuo mu da baci pištolj, no u tom trenutku, tvrdi, vidio je da Sablja diže desnu ruku prema njemu i usmjerava pištolj. "Ispalio sam hitac i poslije mi je sve u magli", dodao je Knego.

Krivnju za ovo djelo poruče i Mraković koji navodi da mu nije palo na pamet da bi Knego mogao napraviti neku glupost kada ga je tražio pištolj.

"Vidio sam da netko uzima jaknu sa separea i da ima pištolj u ruci. Uhvatila me panika i počeo sam se odmicati natrag… Planirao sam, čim se sve smiri, tražiti od Knege pištolj i otići kući. Čuo sam pucnjavu, ali nisam vidio tko puca", govorio je Mraković koji je legao pa se sakrio u garderobi. Tek kad je izašao iz kluba gazda mu je rekao da je Knego pucao u čovjeka.

"Knego je stajao s oružjem u ruci. Pitao sam ga je li normalan i što je to učinio, a on je odgovorio da je ovaj potegnuo pištolj na njega. Uzeo sam mu pištolj, pospremio ga i pobjegao. Bio sam u tolikom strahu da nisam znao kuda vozim, nisam se znao ni vratiti doma", ispričao je ranije.

Ubijeni Sabljo bio je "dečko s Knežije" koji je iza sebe imao nekoliko kaznenih postupaka. Bio je USKOK-ov optuženik iz akcije Tebra zbog krijumčarenja gotovo 16 tona marihuane, a optuživalo ga se i za organizirano paljenje automobila i pripremu fizičkih napada na čelnike DFinama, kao i za iznudu nad Lukom Ivančićem, unukom prve hrvatske državne revizorice Šime Krasić, koji je isto imao problema sa zakonom.

