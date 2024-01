Nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu USKOK je podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (64) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.

"Optužnicom se okrivljenik tereti da je 9. rujna 2023. na otoku Istu iskoristio dužnost župana Zadarske županije, a time i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave Zadar (dalje: ŽLU), s ciljem da osigura besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je tom prilikom upravljao", priopćio je USKOK te nastavio.

"Okrivljenik je 8. rujna 2023. vezao brodicu na tranzitni vez Luke s namjerom da ga koristi do 10. rujna 2023. godine. Kada je 9. rujna 2023. lučki redar okrivljeniku na ime pristojbe za korištenje veza izdao račun u iznosu od 48,60 eura, okrivljenik je znajući da se sukladno Odluci o visini lučkih pristojbi i lučkih naknada ŽLU korištenje veza naplaćuje, lučkog redara pitao: „Zašto ti meni naplaćuješ?“. Lučki redar mu je odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju ŽLU, na što je okrivljenik naglasio da je on šef ravnatelju te rekao lučkom redaru da račun stornira. Zbog autoriteta koji okrivljenik ima kao župan Zadarske županije i predstavnik osnivača njegovog poslodavca, lučki redar je račun stornirao", navodi USKOK.

Oporbeni vijećnik Skupštine Zadarske županije Marko Pupić Bakrač koji ga je prijavio istražiteljima je dao iskaz kako to nije bio jedini put da je Božidar Longin (HDZ) trgovao utjecajem.

"Problematična je i veza s krim miljeom pa se nadam da će istraga ići u više krakova i mislim da će rezultirati podizanjem kaznene prijave s jednim malo debljim dosjeom", kazao je za RTL Danas još početkom listopada.

Andrej Plenković tada je prokomentirao

" Na njemu je da objasni o čemu se radi. Ako je to stvarno pitanje da se ne plati vez na otoku Istu, velo neobično, ne znam zašto bi to radio. Koliko znam njega ponovo napada politička oporba iz Zadra", rekao je Plenković.

Račun za privezivanje je stornirao lučki redar koji je račun za privezivanje koji je u svom izvještaju upravitelju zadarske Lučke uprave napisao kako mu je storniranje naložio župan

