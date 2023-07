NEMA OZLIJEĐENIH Pogledajte kako iz zraka izgleda mjesto gdje je iz tračnica iskočio teretni vlak kod Popovače

U mjestu Velika Ludina oko 17 sati iz tračnica je iskočio tereni vlak koji je putovao na relaciji Zagreb-Vinkovci. Još uvijek nije poznato kako je došlo do nesreće, ali na svu sreću nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga i županijska cesta 3158 (Okoli - Velika Ludina) do daljnjeg zatvorena za sav promet. U galeriji pogledajte kako je to sve izgledalo iz zraka.