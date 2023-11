Policajac je iz okolice Bjelovara dobio spor protiv države koja mu mora isplatiti gotovo 5000 eura zbog ozlijede na radu. No, ne radi se o ozlijedi na dužnosti koje uključuju neku po život opasnu situaciju, piše Index.

Naime, on je 2018. godine razbio palac otvarajući vrata službenog automobila.

Kako je navodi u presudi, on je u studenom 2018. godine došao na intervenciju u Zagrebu i "kada je trebao zamijeniti bateriju na UKW uređaju koja se nalazila u službenom automobilu, došao je do suvozačevih vrata i prilikom otvaranja vrata koja su zapela ozlijedio ručni zglob desne ruke i zadobio frakturu donjeg dijela palčane kosti."

Iz medicinske je dokumentacije vidljivo da je pretrpio tešku tjelesnu ozljedu, a "zbog ozljeda je trpio fizičke bolove, sve vidove straha, bila mu je potrebna tuđa pomoć i njega". U presudi se također navodi da je trpio "duševne boli zbog zaostalog naruženja i zbog zaostalih trajnih umanjenja opće životne aktivnosti od minimalno 30%."

Navodi se i kako je imao materijalne troškove vezane uz odlazak liječniku i troškove prijevoza te je tvrdio da je izgubio dio plaće jer je privremeno bio nesposoban raditi.

Tuženik, odnosno država, odbijala je njegov zahtjev za odštetom navodeći da je nezgoda nastupila zbog njegove nepažnje na koju oni kao poslodavac nisu nikako mogli utjecati te da se posljedice nisu mogle izbjeći unatoč provedenim mjerama zaštite na radu.

Policajac je pak uspio sud uvjeriti da do nesreće nije došlo zbog njegove nepažnje, već da su vrata na autu bila zaglavljena, što su oni i naveli u objašnjenju presude. "Sam je tužitelj detaljno je na raspravi objasnio na koji način je došlo do ozljeđivanja. Kada je desnom rukom krenuo ta vrata otvarati došlo je do jakog bola u palčanom dijelu šake, a očito je da su se vrata zaglavila", navodi se u presudi.

Sud je policajcu tako u najvećem dijelu priznao zahtjev za odštetom i presudio da mu poslodavac, odnosno država, mora isplatiti 4,954.18 eura, a na državu su pali i troškovi postupka.

