Policija otkrila detalje brutalnog premlaćivanja vozačice ZET-a: 'Maloljetnice su je udarale rukama i nogama'

Policija je objavila detalje brutalnog premlaćivanja vozačice ZET-ova autobusa u Zagrebu koje se dogodilo u nedljeju.

Podsjetimo, maloljetnici su nasrnuli na vozačicu i iscipelarili je, a ona se nije branila.

Zagrebačka policija dohvatila je maloljetne napadače. "Proveli smo kriminalističko istraživanje nad maloljetnicom i djetetom koje zbog svoje dobi nije kazneno odgovorno zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili javnu službu“ na štetu zaposlenice trgovačkog društva za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza", navode u priopćenju.



Naime, policija sumnja da je 14. siječnja 2024. godine oko 18.50 sati, zaposlenica trgovačkog društva koja je obavljala prijevoz putnika autobusom javnog gradskog prijevoza na relaciji Črnomerec-Gornja Bistra dolaskom do posljednje stanice relacije u Gornjoj Bistri zamolila četiri maloljetna putnika da napuste autobus, što je dvoje maloljetnika učinilo dok je dvoje od njih to odbilo učiniti započevši verbalni sukob s oštećenom te se jedan od njih, za koje je naknadno utvrđeno da je riječ o kazneno neodgovornom djetetu, bacilo na pod autobusa te ležeći počeo nogama udarati oštećenu.

"Nakon što je oštećena upozorila da će zatražiti pomoć policije, oboje su izašli iz autobusa, da bi ponovno pokušali ući nakon što je oštećena parkirala autobus na polazno stajalište, a na ponovljenu zamolbu da izađu iz autobusa, verbalno su napali oštećenu te se trčeći udaljili Bistranskom ulicom u smjeru Zagreba.

Nakon što je oštećena na sljedećoj stanici zaustavila autobus, četiri maloljetne osobe ponovno su ušle u autobus kroz prednja vrata te ih je oštećena zatražila karte, a kada joj je jedna od maloljetnica na uvid dala nevažeću kartu i s obzirom da su ostali inzistirali na vožnji i ušli u autobus, oštećena je zatvorila vrata autobusa te obavijestila putnike da neće nastaviti vožnju već će o događaju obavijestiti policiju, maloljetnica i kazneno neodgovorno dijete prišli su oštećenoj te ju počeli rukama vući za odjeću kako bi ju izbacili iz vozačevog prostora, a u isto vrijeme udarajući ju rukama i nogama po tijelu i glavi ne zadavši joj vidljive ozljede. Nakon što je dijete tijekom naguravanja stisnulo prekidač za otvaranje vrata, vrata su se otvorila te su oboje, zajedno s još dvije maloljetne osobe udaljile iz autobusa" navode iz policije.



Policija je otkrila tko su napadači i provela kriminalističko istraživanje.



"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv maloljetnice će biti podneseno Posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu, dok će se istom odvjetništvu dostaviti Posebno izvješće u svezi djeteta koje nije kazneno odgovorno. O događaju je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad", navode iz policije.

Podsjetimo, vozačica ZET-a progovorila je o dramatičnom iskustvu cipelarenja u autobusu.

"To su djevojčice i jedan dječak u dobi od nekih 13 i 14 godina. Kad sam otišla do zadnjeg kraja autobusa i zamolila ih ljubazno da napuste vozilo, dečko se baca na leđa i cipelari me s nogama i rukama i lupa po meni", prepričala je vozačicakoja će taj dan pamtiti do kraja života.

Brutalni napad, ničim izazvan, dogodio se u nedjelju. Kada se napokon uspjela dočepati vozačke kabine i pozvati policiju, krenula je nova rudna divljaštva."U tom trenutku navaljuju na moj vozački prostor, ruše me, cipelare, otvaraju na silu moja vrata i bježe van", dodala je.

Nazvala je policiju koja je na kraju i uhitila maloljetnike.

"Pitaju me zašto nisam vratila. Imam svoju djecu i moja djeca trebaju majku, zato nisam vratila. Ja se i sada tresem. Osjećam se jadno i poniženo. Udarci ne bole. Boli me psiha. Stanimo tom divljaštvu već jednom na kraj, ne može to dalje više tako ići", ispričala je vozačica.

Incident se dogodio na liniji Črnomerec-Gornja Bistra. Drugi je ovo napad i premlaćivanje vozača ZET-a u manje od mjesec dana. Napadi na vozače sve su češći, pa iz Sindikata apeliraju na institucije da strože kažnjavaju počinitelje.

"Imali smo napad na kontrolora karata s nožem prije neka dva mjeseca, gdje je napadač imao 74 godine. Ovdje sad vidimo djecu od 14-15 godina. Na ove stvari konstantno upozoravamo i stanje je postalo neodrživom", kazao nam je za RTL i je Dražen Jović, predsjednik Sindikata ZET-a.Najveći je problem, tvrde iz Uprave ZET-a što se takvi napadi uglavnom tretiraju kao prekršaji. Počinitelji najčešće budu optuženi za remećenje javnog reda i mira i budu kažnjeni s mizernih 50-ak eura.

"Novčane kazne su takve kakve jesu, no vjerujemo da ozbiljna kaznena odgovornost tu nosi puno veću težinu i na tome inzistiramo", istaknuo je Marko Bogdanović, predsjednik Uprave ZET-a.

"Građani griješe i misle da je to najjednostavnije – misle da djevojčice i dječake koji naprave nešto loše treba zatvoriti, baciti ključ, zaboraviti, ne dati im više jest, ili ne dat im više spavat i da smo riješili problem – nismo riješili problem", poručila je sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić.