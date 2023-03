U foto studiju i frizerskom salonu fotografirala tuđe kartice pa ih peglala na internetu

Policija u Belišću otkrila je 35-godišnjakinju koja je u foto studiju u Belišću ukrala novčanik, fotografirala karticu pa novčanik vratila vlasnici. Fotografirane kartice koristila je za plaćanja putem interneta.

Vlasnici kartica s računa je 'skinula' oko 40 eura.

No, 35-godišnjakinji to nije prva takva krađa podataka. Naime, u studenom je u frizerskom salonu u Osijeku učinila isto. Ukrala je novac iz novčanika, fotografirala bankovne kartice i onda podatke koristila za nekoliko plaćanja putem interneta. No, tada je 29-godišnju vlasnicu oštetila za oko 630 eura.

Protiv nje slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.