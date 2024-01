Predsjednika zadarskog SDP-a fizički napali: 'Udario me šakom u tijelo i nazvao đukelom'

Predsjednika zadarskog SDP-a Daniel Radeta u ponedjeljak su fizički napali, a na društveni mrežama Radeta je objavio da se radi o četiri njemu nepoznate osobe.

"Dogodio se još jedan napad. Ovoga puta na radnom mjestu. Prišle su mi četiri nepoznate osobe od kojih me jedan udario šakom u tijelo i nazvao me đukelom. Udaljili su se onog trenutka kada sam izvadio mobitel kako bih prijavio događaj. Tko je organizator ovog progona i tko manipulira s ovim ljudima? Tko je napisao priopćenje za medije nakon kojeg su krenuli napadi na mene i moju obitelj? Je li istina da na razini jedne 'Udruge' postoji dogovor da mi se svakdnevno prijeti i da su svi ovi događaji organizirani? Ovo maltretiranje sad već prelazi sve granice i od institucija očekujem hitnu reakciju! Ako netko zna o kome se radi neka javi... Ja nemam izbora osim svaki ovakav događaj prijaviti. Nasilnicima poručujem da ulaze u okvire ozbiljnog kaznenog djela i da će svaki od njih odgovarati.Ja nastavljam jednakim žarom i dalje. Zastrašivanje, prijetnje i udraci me sigurno neće spriječiti u borbi protiv primitivizma i nasilja! Vi ste mi gorivo", napisao je Radeta na društvenim mrežama.

Za Zadarski.hr Radeta je potom potvrdio da je policija uhitila osobu koja se povezuje s napadom na ovog gradskog vjećnika. Naveo je i da je ovo šesti napad koji je prijavio. "Za mene to nažalost nije ništa novo, navikao sam se na dobacivanja, a nažalost i na fizičke napade. S tim linčom živim svaki dan, ali ovakvi me napadi i ponašanje neće spriječiti da nastavim raditi svoj posao i upozoravam na nezdravu klimu koja se širi gradskim ulicama", poručio je Radeta.

Županijski odbor SDP-a Zadarske županije o svemu se oglasilo priopćenjem te navode da se sve dogodilo pred djetetom.

priopćenjem se osvrnuo na napad koji se, kažu, dogodio pred djetetom.

"Predsjednik SDP GO Zadar Daniel Radeta je napadnut, najprije verbalno, pred djetetom a nakon toga i fizički, na radnom mjestu.

Njegov krimen je što se u svom političkom djelovanju pozvao na odredbe iz Ustava i zakona RH. U ovom je gradu nakon toga zavladala atmosfera linča i otvorena sezona lova na vještice, zato su ga napali drsko i otvoreno, bez skrivanja. Napali su ga jer smatraju da to smiju i mogu, zato što se oni koji krše zakon ovdje osjećaju sigurno", naveli su iz zadarskog SDP-a.

POGLEDAJTE VIDEO Šokantna priča oca iz Sl. Broda: 'Mog sina od 16 godina su pretukli. Nije mogao jesti krutu hranu 10 dana'