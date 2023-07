Preminuo Đuro Horvat, međimurski poduzetnik i osumnjičeni u aferi 'Sortirnica'

Jutros je u Županijskoj bolnici Čakovec umro Đuro Horvat (80) vlasnik tvrtke "Tehnix" iz Donjeg Kraljevca u Međimurju koji je nedavno bio uhićen u aferi "Sortirnica".

Bolovao je duže vrijeme, ali mu se navodno stanje pogoršalo upravo nakon uhićenja.

Podsjetimo, on je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uhićen vezano su uz malverzacije oko projekta sufinanciranog s više od 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova. Uhićeni su bili i Irena Miličević, bivša pročelnica za komunalni sustav Grada Rijeke, tadašnja direktorica KD Čistoća Rijeka Jasna Kukuljan, savjetnik za kapitalne investicije u riječkom gradskom Odjelu za komunalni sustav Eddy Ropac i poduzetnik Darko Žagar iz čakovečke tvrtke Žagar.

No za Horvata tada nisu tražili zadržavanje u pritvoru zbog životne dobi i zdravstvenog stanja. Svih petero privedenih sumnjiči se za zlouporabu položaja i ovlasti, njegovo poticanje i pomaganje.

Riječ je o sortirnici u Mihačevoj Dragi za koju europski tužitelji sumnjaju da je cijena napuhana za 506 tisuća eura.

Horvat je inače bio osebujni poduzetni, koji je često isticao svoje patente, volio je istupati u medijima i predstavljati svoje patente-.

"Radi se o industrijskoj reciklaži u njoj roboti obavljaju 90 posto razvrstavanja te u 15 minuta izlazi posušena sirovina zapakirana u bale. Ovime se iz miješanog otpada razvrsta od 60 do 70 posto sirovina, a ostatak, koji se ne da razvrstati, balira se i može se koristiti kao zamjensko gorivo, primjerice u cementarama", govorio je ovako 2018. godine Đuro Horvat, čelnik tvrtke Tehnix o mogućnostima svojih strojeva za sortiranje otpada.

I dok su gradovi i općine prije nekoliko godina naručivali na stotine tisuća raznobojnih kanti koje su dijelili kako bi građani sami razvrstavali otpad, on je tvrdio da njegovi strojevi mogu razvrstati otpad iz kamiona miješanog otpada u samo 15-ak minuta, potom posušiti i zbalirati ga te dobiti tako sirovinu koja ima vrijednost.

Za svoje strojeve tvrdio je da ga koriste diljem svijeta od Dubaija, preko St. Peterburga, dok Bukurešta u kojem je, govorio je, zahvaljujući rješenjima iz Tehnixa riješeno 50 posto otpada. Navodio je da su Tehnixova rješenja za otpad dobra za mjesta veličine do 500.000 stanovnika, dakle baš za skoro sve gradove u Hrvatskoj.No javnost je za Horvat čula i kada je radnicima dao pozajmice kako bi vratili dugove bankama i riješili blokade na računima.

Bilo je to 2018. godine te je Horvat tada rekao da je platio 30 posto poreza na dobit kako bi mogao taj novac dati radnicima, a da će mu oni 2019. godine vraćati novac u ratama i to bez kamata.

Rekao je da time želi zadržati radnike, da ne odu vani, i pritom je isticao da njegovi radnici imaju prosjek plaće od 1200 eura, a da je najniža ona od 1000 eura. Pokazivaju su ga tako kao moralnog kapitalistu, poduzetnika s ljudskim licem.No on je i nositelj EY nagrade (Ernst&Young) kao poduzetnik godine, a na uručivanju nagrade bio je i tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Panenić.

CROMA ga je pak proglasila menadžerom godine, a Općina Donji Kraljevec u kojoj je i sjedište Tehnixa uručila mu je nagradu za životno djelo.U nizu pozitivnih priča o Horvatu kao inovatoru i poduzetniku s ljudskim licem, iskače i ona kada je "priprijetio" radnicima da će oduzeti od plaće 10 posto, ako se zaraze koronom. Točnije, ako zbog vlastite nepažnje završe u samoizolaciji.

Bilo je to u jeku pandemije, i ova informacija mnoge je zgrozila.Horvat se tada pravdao da nikome neće smanjiti plaće, ali da je htio "malo uplašiti" ljude kako bi se odgovornije ponašali i ne bi odlazili na zabave, a da je važno da oni svoje projekte dovrše do kraja godine.Danas smo razgovarali s ljudima dobro upućenim rad Đure Horvata, pa neki za njega kažu da su od prvotnog oduševljenja njegovim radom po putu "ohladili".

Također, dobro upućeni i u tehnologiju vezanu za otpad, komentirali su rješenja za sortiranje otpada koje je Horvat nudio kao revolucionarna.

"Kada se slušaju njegove riječi, čovjek bi pomislio da na njegovim strojevima rade roboti s optičkim čitačima, rengenima i svom silom sofisticirane tehnologije. Ali to nije tako. U stvarnosti su njegova rješenja vrlo jednostavna", kažu nam dobro upućeni sugovornici i kažu da se ona ponekad svode na manualna rješenja gdje opet treba radnik koji rukama prebire i razvrstava otpad.Ipak, dodaju da ono što on nudi ipak mogu poskužiti u okvirima Hrvatske, dovoljno za pojedine sredine.

Kažu, neka su rješenja vrlo dobro primjenjiva, kao njegov biorotor na benzinskim crpkama.

"Riječ je o zapravo jednostavnom rješenju kojim se rješava problem otpadnih voda na crpkama gdje nema kanalizacije. U naravi primjenjuju se jednostavne stvari koje na kraju dobro funkcioniraju. Je li to nešto komplicirano? Nije. Je li rješenje? Jest", govore nam sugivornici o samo jednom rješenju koje nudi Horvat s Tehnixom.Ali dodaju i ovo: "Ne treba mu oduzeti to što u međimurskom kraju ipak zapošljava više stotina ljudi, nije to malo, a on ima i vrlo dobrih rješenja za pojedine dijelove koje treba kompleksni sustav gospodarenja otpada, to mu se mora priznati."Zaista, Tehnix zapošljava više od 530 radnika, a 2021. imao je godišnji promet od gotovo 70 milijuna eura.

