Preminuo poznati glumac Nenad Cvetko (53) nakon borbe s teškom bolešću

Nakon borbe s teškom bolešću preminuo je hrvatski glumac Nenad Cvetko (53), javlja Večernji list.

Rođen je 27. prosinca 1969. godine u Zürichu. Akademiju dramskih umjetnosti upisao je 1990. godine, a od 1998. godine bio je stalni član Dramskog kazališta Gavella.

Prije dvije godine na ljeto otkrio kvržicu, ostao je i bez glasa, a nakon što je otišao na kontrolu na jesen mu je dijagnosticiran karcinom glave i vrata. Prošao je više zračenja i kemoterapije u KBC-u Rebro, a glavna motivacija u borbi protiv opake bolesti bio mu je sin Petar Samuel.

Da su mu kazalište i daske koje život znače u krvi, pokazao je svojim zaraznim optimizmom kada je svoje liječenje ranije usporedio s pripremama za predstavu i samom premijerom.

"To vam je poput završetka premijere. Tad ti radi adrenalin, a kad se to sve završi, onda si užasno iscrpljen psihički i fizički. To vam je kao kad radite tri mjeseca predstavu i najedanput dođe premijera i ti se odjednom samo nađeš u jednom zrakopraznom prostoru. I kaj sad? Sad moraš čekati jer ne možeš odmah dobiti potvrdu da je sve u redu, treba proći mjesec i pol dok ne dobiješ nalaze", rekao je ranije za 24 sata.

U jednom trenu tijekom liječenja pao je na 35 kilograma i povukao se sa scene, no vrlo je kratko bio na bolovanju.

Njegovi kolege iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika, kazališta Gavelle i Trešnje odlučili su skupljati novac za njegovo liječenje. U kazalištu Trešnja održali su promociju knjige "Put u nepovrat" Damira Cvitanovića, a program su nazvali "Knjiga za Cvetka".

Organizatori programa rekli su da su knjige bile besplatne te da se skupljaju dobrovoljni prilozi za pomoć glumcu Nenadu. Cvetku su u pomoć pritekli i kolege, a glumica Višnja Babić inicirala je akciju.

"Pružili su mi pravu podršku, ne mogu ne ozdraviti poslije toga, ubit će me kolege", našalio se Cvetko nakon humanitarnog događaja.

Publici je najviše poznat po ulogama u serijama "Stipe u gostima", "Odmori se, zaslužio se" te "Larin izbor".

Osim brojnih kazališnih uloga, glumio je i u filmovima "Ti mene nosiš" i "Narodni heroj Ljiljan Vidić".

