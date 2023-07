Prepoznajete li ove muškarce? Policija moli za pomoć oko slučaja pljačke banke i premlaćivanja

Zagrebačka policija moli građane za pomoć oko dva neriješena slučaja i pozivaju sve da se jave ako prepoznaju muškarce s fotografija koje su objavili.

U prvom su slučaju objavili fotografije muškarca koji je uz prijetnju oružjem opljačkao banku u Zagrebu.

Bilo je to u ponedjeljak, 29. svibnja ove godine oko 17 sati u poslovnici banke.

"Nepoznati je počinitelj uz prijetnju revolverom trojici zaposlenika počinio razbojništvo te ukrao novac. Na fotografijama je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Muškarac je starosti oko 30 do 40 godina, visine oko 185 cm, srednje tjelesne građe, odjeven u kariranu košulju na kojoj prevladava crvena boja, plave traper hlače, obuven u crne tenisice", navode iz policije.

Na glavi je nosio tamnu šilt kapu i crne sunčane naočale, u ruci je držao kišobran s crnobijelim prugama.

Mole i pomoć oko slučaja premlaćivanja na Trgu bana J. Jelačića ove godine. Sve se dogodilo u subotu, 7. siječnja oko 4.50 sati.

Sada su objavili fotografije muškaraca za koje pretpostavljaju da imaju informacije o tome što se dogodilo.

"Jedan je muškarac starosti oko 25 do 30 godina, visine od oko 180 do 185 centimetara, kratke smeđe kose s bradicom i brkovima, odjeven u crno-krem šuškavac, plave traperice te crne tenisice. Drugi muškarac je iste starosti, također visine od oko 180 do 185 centimetara, kratke smeđe kose, ima bradu, odjeven u plavu majicu s kapuljačom (dukserica), crni prsluk, svijetlo plave ili sive traperice te bijele tenisice", detaljno su naveli njihov opis.

Zamolili su građane, ako imaju bilo kakvu korisnu informaciju o tim osobama da nazovu 192. ili da se informacije jave na mail: zagrebacka@policija.hr

