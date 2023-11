Početkom lipnja ove godine, 38-godišnji muškarac bio je ljut i došao je u podstanarski stan bivše cure. Zaključao je vrata, odbio je pustiti van i rekao joj: "Sad ću te je*ati za kraj."

Unatoč tome što ga je ona odbila za spolni odnos, opirala se, odgurivala ga nogama i rukama te plakala, govorila i ponavljala neka je pusti na miru i neka to ne čini, to ga nije spriječilo u njegovom naumu.

Za silovanje, za koje je zakonom zapriječena kazna od pet do 15 godina zatvora, dobio je tri godine i osam mjeseci, no osuđen je i zato što je te iste večeri ozlijedio bivšu curu te jer je cijeli mjesec dana prije ovoga napada na javnim mjestima vikao i vrijeđao bivšu. Govorio joj je da je "štraca, ku*va i smeće" te joj stavio kuhinjski nož dužine oštrice 30 cm blizu vrata, a onda ga stavio i sebi pod vrat. Tako je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Za to nedjelo dobio je 11 mjeseci zatvora, za nanošenje ozljeda sedam mjeseci zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od četiri godine i šest mjeseci iza rešetaka, objavio je portal Dalmacija danas.

No, kod određivanja visine kazne, vijeće Županijskog suda u Splitu vodilo je računa o olakotnim i otegotnim okolnostima. Na strani okrivljenog našla se ranija neosuđivanost, što je tijekom suđenja sve priznao te korektno držanje, ali posebno činjenica da je od bivše djevojke zatražio oprost, ispričao se i izrazio kajanje još i prije nego li je sudski postupak započeo.

Očito su mu suci u to povjerovali, iako je lako moguće da je sve odglumio po naputku odvjetnika - a kako bi dobio manju kaznu. Ostaje za vidjeti što će reći viši sud.

POGLEDAJTE VIDEO: Psiholog o nasilju nad ženama: 'Postoji fizička smrt i kad žrtva silovanja i premlaćivanja praktički prestaje živjeti'