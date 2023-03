Prevaranti u pekarnicama plaćali filmskim eurima. Uvaljivali su novčanice od 20 eura

U dvjema pekarnicama u Slavonskom Brodu prevaranti su plaćali hranu krivotvorenim novčanicama u razdoblju od 23. do 27. veljače, priopćila je Policijska uprava brodsko-posavska.

U prvom je slučaju nepoznata osoba dvjema novčanicama od 20 eura platila narudžbu hrane u jednoj pekarnici 23. veljače oko 22 sata. Zaposlenica druge pekarnice, 27. veljače oko 8 sati, posumnjala je da je novčanica od 20 eura krivotvorena.

Pregledom novčanica utvrđeno je de je u oba slučaja riječ o filmskim rekvizitima na kojima su bili otisnuti natpisi "Movie money" i "This is not legal, it is to bi used for motion props".

Policija je nastavila istraživanje kako bi pronašla počinitelje. Upozorili su građane na obraćanje pozornosti prilikom preuzimanja novčanica.