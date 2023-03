U NEBROJIVOM STANJU Prije dvije godine u Istri je pokušao vilama ubiti oca. Tek sada mu je određena psihijatrija

Foto: Hrvoje Jelavic / PIXSELL

Otac je uspio otrčati do kuće, koja je bila udaljena oko 300 metara, gdje je ostao do dolaska policije. Okrivljeni je uspio pobjeći do dolaska policije na mjesto događaja koja je stigla na poziv njegove majke. Poslije su ga pronašli u obližnjem selu. Uhitili su ga i pritvorili 10. prosinca 2021.