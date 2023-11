Pronađen vlasnik staforda koji je jučer u Puli na sajmu knjiga rastrgao maltezera: Pas do daljnjeg u azilu

Očitanjem čipa utvrđen je vlasnik stafordskog terijera koji je jučer u dvorištu Doma hrvatskih branitelja (DHB) u Puli gdje se održavao sajam knjiga napao i usmrtio maltezera. Vlasnik je 44-godišnji muškarac iz Pule, ali policija ne otkriva ime i prezime, doznaje Istra24. Još se utvrđuju okolnosti pod kojima je staford napao maltezera odnosno je li se otrgnuo vlasniku s povodca ili je njegovom neodgovornošću pušten da luta bez nadzora. Pas je do daljnjeg smješten u gradskom azilu za pse.

Podsjetimo, staford bez povodca i vlasnika uletio je u dvorište DHB-a i nasrnuo na manjeg psića maltezera Ria koji je bio sa svojim vlasnicima. Okupljeni posjetitelji pokušali su razdvojiti pse, no to je bilo nemoguće prema riječima očevidaca. Nakon što je staford ubio psića odvukao ga je malo niže do ograde te mu nitko nije mogao prići. Staford se igrao sa svojim plijenom i povremeno napravio krug po dvorištu, a zatim se vratio do psića. Organizatori Sajma su zbog incidenta zatvorili sve ulaze u dvorište DHB-a na sat vremena, odnosno do dolaska predstavnika iz gradskog skloništa.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest vlasnice pasa koji su upucani kod Zaprešića:'Sanjala sam taj cvilež. Bojim se za svoju sigurnost'