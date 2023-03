Pulska policija uhvatila serijske provalnike. Krali su romobile, alat, kosilice, puške, Kawasaki

Pulska je policija potvrdila sumnju da su 40-godišnji i 33-godišnji muškarac počinili devet kaznenih dijela. Tereti ih se da su počinili tri teške krađe, tri krađe te po jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te kazneno djelo prikrivanja.

"Policijski službenici su, temeljem informacija koje su prikupili operativnom radom, 19. veljače na području Šišana uhitili dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili više imovinskih delikata. Temeljem naloga nadležnog suda, policijski službenici obavili su pretrage vozila, doma i prostora koje koriste osumnjičeni te su pronašli velik broj predmete, za koje je utvrđeno da su otuđeni u protekle dvije godine", objavili su iz policije.

"Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni seriju krađa započeli još u kolovozu 2020. godine, kada su iz autokampa na području Premanture od 52-godišnjeg njemačkog državljanina otuđili dva električna bicikla. Pohod su nastavili u Puli, kada su u razdoblju između 15. prosinca prošle godine i 12. siječnja ove godine iz prizemlja u stubištu zgrade otuđili dva električna romobila, da bi u konačnici 14. veljače na području Pule 36-godišnjem vlasniku otuđili i motocikl Kawasaki", dodaju.

Osim toga osumnjičeni su počinili i teške krađe, odnosno provale pa su tako u rujnu prošle godine provalili u vikend kuću i spremište u sklopu kuće na području Vodnjana.

"Tamo su od 61-godišnjaka otuđili televizor i audio opremu, razne alate te vozilo Suzuki. Potom su u noći sa 17. na 18. veljače 2023. godine nasilno ušli u spremište alata koje se nalazi u prizemlju zgrade na području Valture te su otuđili nekoliko trimera, kosilica i druge predmete, a već sljedećeg dana provalili su i u vikend kuću na području Šišana, gdje su i sakrivali neke od predmeta koje su otuđili u svom pohodu", objavila je policija.

Policija je utvrdila kako su osumnjičeni s vozila Suzuki skinuli registarske oznake i postavili ih na automobil Fiat te su takvo vozilo koristili u prometu.

A prilikom pretrage Fiata policajci su pronašli prerađenu poluautomatsku pušku Erma-Werke s prigušivačem, spremnikom i dva komada streljiva. Riječ je o oružju kategorije A, koje je u Republici Hrvatskoj zabranjeno posjedovati.

"Policijski službenici su također utvrdili kako je osumnjičeni dvojac počinio i kazneno djelo prikrivanja, odnosno da im je 24-godišnjak, koji je na području Pazina otuđio Peugeot, ostavio automobil kako bi prikrili vozilo i predmete koje je s njim otuđio", govore iz policije.

"Prilikom pretrage policijski službenici su kod osumnjičenika pronašli i drogu koju su 40-godišnjak i 33-godišnjak imali za vlastitu upotrebu pa su tako od njih privremeno oduzeli 13.5 komada droge ecstasy i 10.09 grama amfetamina te su im izdani prekršajni nalozi radi počinjenja Zakona o suzbijanju zlouporabe droga", dodaju.

Većina pronađenih predmeta vraćena je vlasnicima, no s obzirom na to da su pronađeni i drugi predmeti, ali s obzirom na to da su pronađeni i drugi predmeti, za koje se sumnja da potječu iz drugih kaznenih dijela, policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

"Procjenjuje se da su počinitelji kaznenim djelima oštetili vlasnike za minimalno 35.000 tisuća eura", kazali su iz PU istarske.

Osumnjičeni muškarci su jučer predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.