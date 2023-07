Razgovarali smo s odvjetnikom uhićenog bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Požege Darka Puljašića uhićenog zbog sumnje na mito i korupciju.

Uz Puljašića je uhićen i sudac Županijskog suda Slavonskog Borda Predrag Dragičević.

Odvjetnik bivšeg požeškog gradonačelnika Hrvoje Krivić kazao nam je kako Puljašića trenutno dovode u USKOK-ov ured u Osijek na ispitivanje.

"Mene je on nazvao ujutro i angažirao me. USKOK ga prevozi na ispitivanje u Osijek", kazao nam je Krivić i dodao kako i on čeka da stigne u Osijek.

Kazao nam je također da ga se sumnjiči za davanje mita.

Podsjetimo, Darko Puljašić u veljači je ove godine već nepravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora. Od toga treba godinu dana provesti u zatvoru. Tereti ga se za krivotvorenje isprave vezane uz početak radova na dogradnji dvorane Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi čiji je projekt vrijedio 12,7 milijuna kuna.

Inače, u jutrošnjoj akciji priveli su i suca Županijskog suda Slavonskog Broda Predraga Dragićevića koji je inače iz Požege gdje i živi.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list sumnja se da je privedeni Dragičević nezakonito pogodovao bivšem gradonačelniku Požege u jednom kaznenom postupku koji se protiv njega vodio prije više godina.

Dragičević je bio član drugostupanjskog vijeća Županijskog suda u Slavonskom Brodu koje je pravomoćno obustavilo taj kazneni postupak protiv Puljašića.

Sumnja se da je Dragičević pritom obmanuo preostalo dvoje članova vijeća, kako bi donijeli odluku u Puljašićevu korist, lažnom im prezentirajući ključne podatke iz predmeta, tako da je Puljašić izišao neokrznut iz tog kaznenog postupka.

Zauzvrat je, kako se sumnja, Puljašić je navodno nezakonito pomogao Dragičeviću prilikom zapošljavanja članova njegove obitelji.

Kako Jutarnji neslužbeno doznaje ključne dokaze o ovim koruptivnim radnjama, istražiteljima je "dao" sam Darko Puljašić. Naime, kad je u siječnju 2021. godine Puljašić "pao" sa svojim zamjenikom Marijom Pilonom zbog sumnje u namještanje poslova za gradsku komunalnu tvrtku Komunalac, istražitelji su mu oduzeli mobilni uređaj u kojemu su kasnije pronašli komunikaciju vezanu za ovaj raniji sudski predmet. Nakon analize te komunikacije te daljnjih provjera i usporedbi s događanjima i postupcima u tom kaznenom predmetu, došli su do zaključka da je sudac Dragičević izravno pogodovao Puljašiću te da je zauzvrat dobio mitu u vidu spomenutih zapošljavanja.

