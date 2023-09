Županijski sud u Zagrebu osudio je nepravomoćno na dvije i pol godine zatvora K.Š. (54) iz okolice Zagreba, nakon što je utvrđeno da je silovao pokćerku

Iako je za to kazneno djelo propisana zatvorska kazna od minimalno pet do 15 godina zatvora, sud je išao ispod minimuma, i to zbog “naročito olakotnih okolnosti”, piše Slobodna Dalmacija.

Muškarac je osuđen jer je u ožujku 2022. u prijepodnevnim satima na adresi u prostorijama svoje obiteljske kuće u kojoj je u zajedničkom kućanstvu stanovao s izvanbračnom suprugom i s njezinom kćeri, ušao jednom u sobu u kojoj se nalazila njegova pokćerka. Kako stoji u izreci presude, protiv njezine volje, a u namjeri da s njom ostvari spolni odnos ili izjednačenu spolnu radnju, najprije ju je dirao po grudima, nakon čega joj je skinuo tajice i gaćice koje je imala na sebi. Ona mu je cijelo vrijeme govorila da se makne od nje, odgurivala ga svojom rukom, pri čemu je i vrištala…

Žrtva je prijavila kazneno djelo gotovo mjesec dana nakon što je ono počinjeno, a to, stav je suda, upućuje na to da je bila u strahu i da nije imala snage niti znala što napraviti, a kako je to i sama svjedočila. U to vrijeme imala je 20 godina i živjela je u zajedničkom domaćinstvu s počiniteljem u njegovoj kući.

Kao olakotno mu se uzima da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje “Oluja”.

"Imajući na umu da je optuženik u dobi od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo kazneno djelo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci sud smatra primjerenom" navodi se u presudi koju potpisuje sudac Dražen Kevrić.

Kako se ŽDO Zagreb žalio, treba vidjeti što će odlučiti Visoki kazneni sud.

Pogledajte video: Jakne preko glave i lisice na rukama. Policajci osumnjičeni za silovanje strpani u maricu. Idu u istražni zatvor