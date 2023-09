Prigorje je zavijeno u crno nakon pogibije trojice mladića u prometnom nesreći na cesti Sveti Petar Orehovec - Guščerovec. Tragediji je kumovala neprilagođena brzina, izvijestila je ranije policija.

Prometni stručnjak Željko Marušić objasnio je kako je došlo do nesreće i predložio tri mjere kako bi se spriječile ovakve i slične tragedije, a prometnicu je nazvao "cestom koja zove smrt", piše Večernji list.

"Nesreća se desila na opasnom zavoju, u kojem je brzina zbog oštećenog kolnika ograničena na 40 km/h, a na dolaznoj putanji cesta je ravna i s blagim padom, pa omogućava razvijanje velikih brzina", objasnio je.

Dodatni je problem, nastavlja, i u tome što je na kritičnom mjestu u zavoju kolnik poprečno nagnut prema vanjskom dijelu, dakle pogrešno.

Marušić navodi da je neodgovorni vozač vozio prevelikom brzinom, no nije to jedini razlog za trostruku tragediju. Najmanje dvije osobe u kobnom Audiju A3 nisu bile vezane te su izletjeli iz auta nakon što se on zabio u gornji dio mosta i ogradu.

Stoga smatra da bi se trebala povećati izvjesnost kažnjavanja postavljanjem radarskih kamera na svim opasnim dionicama i u naseljima. Po njemu bi se kazna za nevezivanje sigurnosnim pojasom trebala udvostručiti, sa sadašnjih 130 na 260 eura.

Naposljetku, smatra na da dionice poput ove na kojoj su mladići izgubili život, treba postaviti uspornike i/ili zaštitne ograne. Također, smatra da bi za svako postavljanje betonskog prilaza ili armiranobetonskog mostića preko odvodnog kanala uz prometnice trebala dozvola stručnih tijela.

U nesreći su život izgubila tri mladića od 22, 26 i 29 godina. Jedan je od njih bio automehaničar, drugi je radio u trgovačkom centru, dok j treći išao na obuku za vatrogasca.

Kako smo doznali, nesreća se dogodila kad us se vraćali kući nakon pića, no tek se treba utvrditi jesu li bili pod utjecajem alkohola. Na kobnom dijelu ceste ograničenje brzine je 40 kilometara na sat, no mladići prekoračili to dopuštenje.

Mještani su za RTL upozorili da su se na istom mjestu već događale slične teke nesreće.

