Sud kaznio ženu (45) koja je zaspala na ručniku na podu zgrade: 'Odali ste se skitnji'

45-godišnjakinja je proglašena krivom jer je još u listopadu iza ponoći spavala na ručniku koji je postavila u hodniku zgrade Varaždinskih Toplica.

Naime, ona je "počinila prekršaj skitnje tako da je došla u nezaključani prostor zgrade, gdje je ležala na prostirci rasprostrtoj na opločenom hodniku te je kod sebe imala torbu sa odjevnim predmetima", piše Danica.

"Odbila je mogućnost odlaska na kućnu adresu navodeći kako je vani hladno i da se došla ugrijati, dakle, odala se skitnji“, ustvrdila je prekršajna sutkinja.

Zbog toga je sud ženu kaznio s 40 eura koje nije platila jer je u zamjenu za novčanu kaznu provela jedan dan u policijskom pritvoru.

“Trebala sam to jutro otići u komunalno društvo i odnijeti im dokumente, pa sam navečer otišla da provjerim radno vrijeme. No, došla je policija i pitala me što tamo radim. Nisam ležala, već stajala pokraj ulaznih vrata komunalca", objasnila je 45-godišnjakinja.

Istaknula je kako nije skitnica jer ima vlastitu kuću, struju i vodu.

"Prije toga bila sam u pizzeriji Bernarda gdje sam večerala, a nakon toga išla sam vidjeti radno vrijeme komunalnog društva”, istaknula je žena.

Iz policije ističu da je kako su tijekom intervencije “u nezaključanom haustoru zgrade zatekli žensku osobu koja je spavala na ručniku koji je bio na podu hodnika zgrade”.

"Rekla je da će biti tu ispred na drvenoj klupici i pričekati jutro. Vratili smo se nakon 15-ak minuta i opet je zatekli u hodniku. Kako je ona opet inzistirala da tu pričeka jutro, odveli smo je u policijsku postaju. Koliko mi je poznato, ona nikad nije zatečena da prosi novac od drugih", zaključila je policajka.

Policajka koja je tada bila u ophodnji kazala je kako 45-godišnjakinja nije zatečena da prosi novac uokolo, ali da je odgađala otići.

