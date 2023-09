Danas se nastavlja suđenje Filipu Zavadlavu za ubojstvo iz osvete trojice muškaraca iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali njega i njegovoj brata te im prijetili.

Zavadlav je ubojstva počinio 11. siječnja 2020. godine. Isti se dan predao policiji, a sud mu je dodijelio kaznu od 40 godina zatvora.

Ta mu je presuda ukinuta te mu se ponovno sudi od siječnja ove godine od kad splitski Županijski sud puni raznim cirkuskim predstavama. Danas je u svojoj obrani iznio nove tvrdnje.

Kazao je kako nije počinio zločine za koje ga se tereti, već da je za njih kriv netko drugi.

"Ja nisam kriv. Ako netko meni garantira da se ovakve stvari više nikad neće događati, ja sam sprema podnijeti žrtvu za društvo. Želim da se sudski postupak što prije završi i da me se oslobodi, i da me nominirate za Nobelovu nagradu na mir", tvrdio je Zavadlav, pišu 24sata.

Osvrnuo se i na svoje "zdravstvene probleme" u podužem monologu.

"Cijeli svijet se urotio protiv mene. To su prvo bili poznati, a onda nepoznati glasovi. Htjeli su me otrovati pa sam jeo samo med od provjerenog pčelara iz Solina. Nadao sam se da će mi biti bolje. Čuo sam glas bake koja mu je govorila da počinim suicid, i neku ženu koja je bacila magiju na mene. Po noći sam šetao Marjanom, išao se kupati u more misleći da će mi biti bolje. Vidio sam bljeskove i vampire, osjećao sam strah od straha, Vidio ratna zbivanja i eksplozije, vojnike na konjima koji me napadaju. Shvatio sam da sam ja prije 150 godina odabran da budem vojnik da spriječim globalni sukob", izjavio je Zavadlav na splitskom Županijskom sudu.

Na ljeto je promijenio svoju odvjetnicu i dodijeljen mu je novi, i to šesti po redu, Toni Vukičević.

Osim predstava u sudnici, poput one kada je sutkinji na pitanja odgovarao samo na talijanskom jeziku, početkom rujna se u zatvoru potukao sa šefom kriminalne skupine Deanom Majstorovićem.

Majstorović je također jedan od najbližih ljudi Jerku Malvasiji koji je Zavadlavina četvrtka nesuđena žrtva.

Zavadlavu prijeti i do 50 godina u zatvoru.

